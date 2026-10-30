Сырная галета с грушей и дорблю в аэрогриле: простой рецепт за 30 минут
Груша и сыр дорблю - интересное сочетание для тех, кто любит контраст сладкого и соленого. Я решила объединить эти ингредиенты в нежной галете на творожной основе и приготовить ее в аэрогриле.
Как приготовить это блюдо через 30 минут, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Ингредиенты на 4 галеты
Для основы понадобятся:
- творог 5% - 200 г;
- твердый сыр - 20 г;
- яйцо - 1 шт.;
- цельнозвездная мука - 50 г;
- разрыхлитель - 5 г.
Для смазки:
- яичный желток - 1 шт.
Для начинки:
- сыр дорблю - 50 г;
- груша - 100 г.
Для подачи:
- мед - по вкусу;
- орехи - по вкусу.
Приблизительное время приготовления: 30 минут, из них 20 минут - выпекание.
Как приготовить творожные галеты?
1. Подготовьте творожную основу
Выложите творог в миску и разомните вилкой. Добавьте яйцо, натертый сыр, муку и разрыхлитель. После этого тщательно перемешайте. Тесто должно получиться мягким и немного липким.
2. Сформируйте галету
Разделите творожное тесто на четыре примерно одинаковые части. Выложите каждую на пергамент и руками сформируйте небольшое круглое основание.
Старайтесь распределить тесто равномерно, оставляя края немного толще, чтобы из них можно было сделать бортики.
Чтобы масса меньше прилипала к рукам, их можно слегка смочить водой.
3. Добавьте грушу и дорблю
Помойте грушу, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.
Распределите кусочки фрукта между четырьмя основаниями, а сверху выложите сыр дорбля, нарезанный небольшими кубиками.
Старайтесь оставлять немного свободного места по краям, чтобы начинка не выходила за пределы теста.
4. Сформируйте бортики и смажьте желтком
Руками осторожно поднимите края каждого из оснований и заверните их немного внутрь, формируя невысокие бортики вокруг начинки.
Слегка прижмите края пальцами, чтобы галеты держали форму во время выпечки.
Отдельно взбейте яичный желток вилкой и с помощью кулинарной кисточки смажьте им бортики. Благодаря этому после выпечки у них будет аппетитная золотистая корочка.
5. Выпекайте в аэрогриле
Я готовила галеты в мультипечи при температуре 160 градусов в течение 20 минут.
Время может немного отличаться в зависимости от толщины творожного основания и модели аэрогриля. Поэтому проверяйте готовность не только по цвету корочки, но и по тому, пропеклось ли тесто внутри.
Готовые галеты должны иметь румяные бортики, а творог в начинке – размягчиться.
6. Добавьте мед и орешки
Готовые галеты переложите на тарелку, полейте небольшим количеством меда и посыпьте измельченными орехами.
Вот так я дополнила выпечку после приготовления. Мед хорошо сочетается с солоноватой дорблю, а орешки придают блюду приятный хруст.
Чем можно дополнить галеты
Вкус галет легко менять в зависимости от собственных предпочтений. Например:
- грецкие орехи - хорошо сочетаются с грушей и сыром с плесенью;
- миндальные хлопья - придадут нежный ореховый вкус;
- свежий чабрец - сделает аромат начинки более выразительным;
- яблоко вместо груши - подойдет для другого варианта сладко-соленой выпечки.
Лучше всего подавать галеты теплыми, когда творог в начинке еще мягкий, а груша остается сочной.
Содержит пшеницу (глютен), яйца и молочные продукты. Если для подачи используются орехи, блюдо также содержит соответствующие аллергены. Проверяйте состав ингредиентов на упаковке.
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