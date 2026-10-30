Сирна галета з грушею та дорблю в аерогрилі: простий рецепт за 30 хвилин

Інгредієнти на 4 галети

Для основи знадобляться:

кисломолочний сир 5% - 200 г;

твердий сир - 20 г;

яйце - 1 шт.;

цільнезорнове борошно - 50 г;

розпушувач - 5 г.

Для змащування:

яєчний жовток - 1 шт.

Для начинки:

сир дорблю - 50 г;

груша - 100 г.

Для подачі:

мед - до смаку;

горіхи - до смаку.

Приблизний час приготування: 30 хвилин, із них 20 хвилин - випікання.

Як приготувати сирні галети

1. Підготуйте сирну основу

Викладіть кисломолочний сир у миску та розімніть виделкою. Додайте яйце, натертий твердий сир, борошно та розпушувач. Після цього ретельно перемішайте. Тісто має вийти м'яким і трохи липким.

2. Сформуйте галету

Розділіть сирне тісто на чотири приблизно однакові частини. Викладіть кожну на пергамент і руками сформуйте невелику круглу основу.

Намагайтеся розподілити тісто рівномірно, залишаючи краї трохи товщими, щоб із них можна було зробити бортики.

Щоб маса менше прилипала до рук, їх можна злегка змочити водою.

3. Додайте грушу та дорблю

Помийте грушу, видаліть серцевину та наріжте тонкими скибочками.

Розподіліть шматочки фрукта між чотирма основами, а зверху викладіть сир дорблю, нарізаний невеликими кубиками.

Намагайтеся залишати трохи вільного місця по краях, щоб начинка не виходила за межі тіста.

4. Сформуйте бортики та змастіть жовтком

Руками обережно підніміть краї кожної з основ та загорніть їх трохи всередину, формуючи невисокі бортики навколо начинки.

Злегка притисніть краї пальцями, щоб галети тримали форму під час випікання.

Окремо збийте яєчний жовток виделкою та за допомогою кулінарного пензлика змастіть ним бортики. Завдяки цьому після випікання вони матимуть апетитну золотисту скоринку.

Сирна галета з грушею та дорблю перед випіканням (фото: Юлія Люшньова)

5. Випікайте в аерогрилі

Я готувала галети в мультипечі за температури 160 градусів протягом 20 хвилин.

Час може трохи відрізнятися залежно від товщини сирної основи та моделі аерогриля. Тому перевіряйте готовність не лише за кольором скоринки, а й за тим, чи пропеклося тісто всередині.

Готові галети повинні мати рум'яні бортики, а сир у начинці - розм'якшитися.

6. Додайте мед і горішки

Готові галети перекладіть на тарілку, полийте невеликою кількістю меду та посипте подрібненими горіхами.

Саме так я доповнила випічку після приготування. Мед добре поєднується із солонуватим дорблю, а горішки додають страві приємної хрусткості.

Готові сирні галети з грушею, дорблю та горішками, які я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Чим можна доповнити галети

Смак галет легко змінювати залежно від власних уподобань. Наприклад:

волоські горіхи - добре поєднуються з грушею та сиром із пліснявою;

- добре поєднуються з грушею та сиром із пліснявою; мигдальні пластівці - додадуть ніжного горіхового смаку;

- додадуть ніжного горіхового смаку; свіжий чебрець - зробить аромат начинки виразнішим;

- зробить аромат начинки виразнішим; яблуко замість груші - підійде для іншого варіанта солодко-солоної випічки.

Найкраще подавати галети теплими, коли сир у начинці ще м'який, а груша залишається соковитою.

Містить пшеницю (глютен), яйця та молочні продукти. Якщо для подачі використовуються горіхи, страва також міститиме відповідні алергени. Перевіряйте склад інгредієнтів на упаковці.