Томатная овсянка с курицей и пармезаном: рецепт необычного завтрака (фото)
Как приготовить соленую кашу с насыщенным вкусом
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Если овсянка ассоциируется у вас исключительно со сладким завтраком, советую попробовать приготовить ее совсем по-другому. Предлагаю к ней добавить томаты в собственном соке, пармезан и курицу. Для этого не требуется духовка или другие электроприборы - достаточно газовой плиты.
Как приготовить томатную овсянку, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Томатная овсянка с курицей и пармезаном
Ингредиенты
- Овсяные хлопья плющенные (длинной варки) - 30 г
- Томаты в собственном соке - 150 г
- Вода - 100 мл
- Куриное филе (готовое) - 50 г
- Яйцо - 1 шт.
- Пармезан - 20 г
- Бальзамический крем-соус - 1 ч. л.
- Сушеный базилик - щепотка
- Соль - по вкусу.
Способ приготовления
- Сначала выкладываем томаты вместе с соком в небольшую кастрюлю. Если помидоры целые, разминаем их вилкой, чтобы получить более однородное основание. Добавляем воду, щепотку соли и сушеный базилик. Перемешиваем доводим до легкого кипения.
- Всыпаем в томатное основание овсяные хлопья. Варим на небольшом огне, периодически помешивая. Ориентируемся на время приготовления, указанное на упаковке. При необходимости добавляем немного горячей воды. Я люблю, когда овсянка получается нежной и кремовой, поэтому не даю ей слишком загустеть.
- Параллельно отвариваем яйцо в течение 9-10 минут после закипания воды. Охлаждаем, очищаем и разрезаем пополам. Готовое куриное филе нарезаем небольшими ломтиками, а пармезан натираем на мелкой терке.
- Переводим горячую томатную овсянку в глубокую тарелку. Посыпаем тертым пармезаном, чтобы творог слегка расплавился. Сверху выкладываем куриное филе и половинки вареного яйца.
- В конце поливаем курицу небольшим количеством бальзамического крем-соуса. Мне это сочетание очень нравится, ведь сладковато-кислый соус хорошо дополняет томатную основу и пармезан.
Мой совет: не торопитесь добавлять всю воду сразу, если томаты содержат много сока. Лучше постепенно регулировать густоту, чтобы каша оставалась кремовой, а не редкой.
Аллергены: яйца, молоко (лактоза), возможны следы глютена в овсяных хлопьях.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мелты с консервированным тунцом на газовой плите.