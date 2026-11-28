Если овсянка ассоциируется у вас исключительно со сладким завтраком, советую попробовать приготовить ее совсем по-другому. Предлагаю к ней добавить томаты в собственном соке, пармезан и курицу. Для этого не требуется духовка или другие электроприборы - достаточно газовой плиты.