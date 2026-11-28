Якщо вівсянка асоціюється у вас виключно із солодким сніданком, раджу спробувати приготувати її зовсім інакше. Пропоную до неї додати томати у власному соку, пармезан та курку. Для цього не потрібна духовка чи інші електроприлади - достатньо газової плити.