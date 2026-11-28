Томатна вівсянка з куркою та пармезаном: рецепт незвичайного сніданку (фото)
Як приготувати солону кашу з насиченим смаком
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Якщо вівсянка асоціюється у вас виключно із солодким сніданком, раджу спробувати приготувати її зовсім інакше. Пропоную до неї додати томати у власному соку, пармезан та курку. Для цього не потрібна духовка чи інші електроприлади - достатньо газової плити.
Як приготувати томатну вівсянку, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Томатна вівсянка з куркою та пармезаном - рецепт
Інгредієнти
- Вівсяні пластівці плющені (довгого варіння) - 30 г
- Томати у власному соці - 150 г
- Вода - 100 мл
- Куряче філе (готове) - 50 г
- Яйце - 1 шт.
- Пармезан - 20 г
- Бальзамічний крем-соус - 1 ч. л.
- Сушений базилік - дрібка
- Сіль - до смаку.
Спосіб приготування
- Спочатку викладаємо томати разом із соком у невелику каструлю. Якщо помідори цілі, розминаємо їх виделкою, щоб отримати більш однорідну основу. Додаємо воду, дрібку солі та сушений базилік. Перемішуємо та доводимо до легкого кипіння.
- Всипаємо в томатну основу вівсяні пластівці. Варимо на невеликому вогні, періодично помішуючи. Орієнтуємося на час приготування, зазначений на упаковці. За потреби додаємо трохи гарячої води. Я люблю, коли вівсянка виходить ніжною та кремовою, тому не даю їй надто загуснути.
- Паралельно відварюємо яйце протягом 9-10 хвилин після закипання води. Охолоджуємо, очищаємо та розрізаємо навпіл. Готове куряче філе нарізаємо невеликими скибочками, а пармезан натираємо на дрібній тертці.
- Перекладаємо гарячу томатну вівсянку в глибоку тарілку. Посипаємо тертим пармезаном, щоб сир злегка розплавився. Зверху викладаємо куряче філе та половинки вареного яйця.
- Наприкінці поливаємо курку невеликою кількістю бальзамічного крем-соусу. Мені це поєднання дуже подобається, адже солодкувато-кислий соус добре доповнює томатну основу та пармезан.
Моя порада: не поспішайте додавати всю воду одразу, якщо томати містять багато соку. Краще поступово регулювати густоту, щоб каша залишалася кремовою, а не рідкою.
Алергени: яйця, молоко (лактоза), можливі сліди глютену у вівсяних пластівцях.
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