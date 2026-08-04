Трендовая кукуруза, которую теперь просит вся семья: сохраняйте рецепт

В чем секрет популярного рецепта

Главная особенность невероятного вкуса кроется в богатом пряном соусе, в котором тушится овощ. Для создания этого блюда вам понадобится свежая очищенная кукуруза и несколько специфических ингредиентов.

Основой соуса выступает качественное сливочное масло в сочетании с пикантной пастой Том Ям и нежным кокосовым молоком. Для идеального баланса добавляется соевый соус, немного питьевой воды и свежевыжатый сок лайма.

Пикантности блюду придают сухой имбирь, хлопья острого чили, а также классические соль и черный перец по вашему вкусу. Финальным аккордом станет натертый сыр пармезан.

Процесс приготовления на сковороде

Процесс создания этого блюда занимает минимум времени и усилий. На глубокой сковороде нужно растопить сливочное масло и тщательно смешать его с пастой Том Ям, кокосовым молоком и соевым соусом.

Далее в эту ароматную смесь вливаем воду и сок лайма, добавляя все сухие специи. В готовый соус выкладываем целые или разрезанные пополам кочаны кукурузы. Сковороду необходимо накрыть крышкой и тушить на умеренном огне до полной мягкости зерен.

Во время тушения соус слегка загустеет и глубоко насытит кукурузу пряными ароматами.

Как правильно подавать блюдо

Подавать такую кукурузу лучше горячей, как только сняв со сковороды. Главное правило идеальной презентации состоит в том, чтобы щедро посыпать каждый кочан натертым сыром пармезан.

Сыр быстро расплавится на горячей поверхности и создаст аппетитную сливочную корочку, идеально сбалансирующую остроту чили и имбиря.