Трендова кукурудза, яку тепер просить вся родина: зберігайте рецепт

У чому секрет популярного рецепта

Головна особливість неймовірного смаку криється у багатому пряному соусі, в якому тушкується овоч. Для створення цієї страви вам знадобиться свіжа очищена кукурудза та кілька специфічних інгредієнтів.

Основою соусу виступає якісне вершкове масло у поєднанні з пікантною пастою Том Ям та ніжним кокосовим молоком. Для ідеального балансу додається соєвий соус, трохи питної води та свіжовичавлений сік лайма.

Пікантності страві надають сухий імбир, пластівці гострого чилі, а також класичні сіль та чорний перець за вашим смаком. Фінальним акордом стане натертий сир пармезан.

Процес приготування на сковороді

Процес створення цієї страви займає мінімум часу та зусиль. На глибокій сковороді потрібно розтопити вершкове масло і ретельно змішати його з пастою Том Ям, кокосовим молоком та соєвим соусом.

Далі до цієї ароматної суміші вливаємо воду та сік лайма, додаючи всі сухі спеції. У готовий соус викладаємо цілі або розрізані навпіл качани кукурудзи. Сковороду необхідно накрити кришкою і тушкувати страву на помірному вогні до повної м'якості зерен.

Під час тушкування соус злегка загусне та глибоко наситить кукурудзу пряними ароматами.

Як правильно подавати страву

Подавати таку кукурудзу найкраще гарячою, щойно знявши зі сковороди. Головне правило ідеальної презентації полягає в тому, щоб щедро посипати кожен качан натертим сиром пармезан.

Сир швидко розплавиться на гарячій поверхні і створить апетитну вершкову скоринку, яка ідеально збалансує гостроту чилі та імбиру.