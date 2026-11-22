Йогуртовый десерт с черносливом и орехами: пошаговый рецепт без духовки (фото)

Раньше мы рассказывали, как приготовить домашние конфеты из сгущенки и какао.

Аллергены: молочные продукты (лактоза), грецкие орехи. Овсяные хлопья также могут содержать следы глютена. В зависимости от состава печенья возможны дополнительные аллергены, включая яйца и соя.

Подавать можно непосредственно в стакане или креманце.

Время приготовления: около 15 минут + 3-4 часа в холодильнике.

Как приготовить такой десерт, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Нежный йогуртовый крем, пропитанное печенье и хрустящие орехи в карамели - сочетание, которое советую попробовать. Если хочется чего-нибудь сладкого , но нет желания долго стоять у плиты, попробуйте этот рецепт.

Девушка готовит десерт с черносливом и орехами (коллаж: Styler)

Делимся простым рецептом десерта, не требующего сложных ингредиентов и особых кулинарных навыков

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