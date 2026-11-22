Йогуртовий десерт із чорносливом та горіхами: покроковий рецепт без духовки (фото)

Раніше ми розповідали, як приготувати домашні цукерки зі згущенки та какао.

Алергени: молочні продукти (лактоза), волоські горіхи. Вівсяні пластівці також можуть містити сліди глютену. Залежно від складу печива можливі додаткові алергени, зокрема яйця та соя.

Подавати можна безпосередньо у склянці або креманці.

Час приготування: приблизно 15 хвилин + 3-4 години в холодильнику.

Як приготувати такий десерт, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.

Ніжний йогуртовий крем, просочене печиво та хрусткі горіхи в карамелі - поєднання, яке раджу спробувати. Якщо хочеться чогось солодкого , але немає бажання довго стояти біля плити, спробуйте цей рецепт.

Ділимося простим рецептом десерту, який не потребує складних інгредієнтів та особливих кулінарних навичок

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