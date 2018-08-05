Названо продукти, які категорично не рекомендується мити

Фото: Продукти (РБК-Україна

Миття цих продуктів сприяє поширенню мікробів на поверхні поряд з мийкою

Експерти розповіли, які продукти харчування категорично не рекомендується мити перед приготуванням або вживанням в їжу. Про це повідомляє сайт "health info", який у свою чергу робить відсилання на "Медикфорум".

Так, кваліфіковані інфекціоністи, кажуть, що не варто мити перед приготуванням м'ясо птахів, а також рибу. Вони пояснюють, що миття цих продуктів, не змиває шкідливі бактерії, а навпаки сприяє їх поширенню на прилеглих до миття поверхнях – стільниці, раковини, посуді .

При цьому зростає в багато разів ризик заробити кишкову інфекцію, у той час як при використанні немитих частин тушок ніякої небезпеки в собі не таїть – термообробка вбиває патогенні організми.

Наголошується, що з цієї ж самої причини не рекомендується мити і м'ясо. До того ж зайва волога може перешкодити нормальній готуванні (наприклад при смаженні).

Так само немає необхідності мити готові салатні суміші з герметичних упаковок. Така зелень надходить у магазини вже обробленої і промитої, а повторна мийка лише прибере сік із зелені і вже точно не додасть свіжості.

Іншим продуктом, який не виносить тривалого контакту з водою, є гриби. Вони добре абсорбують вологу, про що професійним кухарям добре відомо. Тому вони просто протирають гриби вологим паперовим рушником і відразу після цього кладуть на сковороду. В деякизх випадках рекомендовано просто знімати верхній захисний шар грибів.

Що стосується миття яєць, експерти дають таку пораду: якщо і мити курячі яйця, то тільки безпосередньо перед приготуванням, - але не перед тим, як поміщати їх на зберігання в холодильнику. В іншому випадку з яєць виявиться стерти захисний шар, і вони швидко зіпсуються.

Не рекомендують також мити і макароные вироби після варіння. Це пов'язано з тим, що при вариві в них вбиваються всі мікроби.

До речі, експерти розповіли про те, як можна схуднути без дієт, а ще вони сообщили про те, як погода позначиться на продуктах харчування.

Варто звернути увагу, що більшість продуктів рекомендується мити, оскільки в Україні виявлена небезпечна інфекція.

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