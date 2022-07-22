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Кошеня, що вижило на Зміїному, перебралося до Києва: воїни розкрили деталі порятунку пухнастика

Колаж РБК-Україна: військові ЗСУ розповіли про порятунок та евакуацію котика з острова Зміїний
Автор: Володимир Костирін

Миле чорне кошеня, якого воїни ЗСУ врятували та евакуювали зі звільненого острова Зміїний, вже перебрався до Києва й обзавівся новою домівкою. Тепер пухнастик живе у сім'ї командира розвідувальної групи, а назвали мурзатого - Змій.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Українські спецназівці розповіли, що під час першої місії на острів його єдиного мешканця не помітили, адже провести повну зачистку Зміїного і розмінування всього острова з покинутою ворогом технікою не вийшло - почалися обстріли з російських винищувачів.

Переглядаючи уважно відео, зняте на острові під час рейду, військові з подивом виявили, що Зміїний виявився не таким вже й безлюдним. Так, в поле зору потрапило кошеня.

"І одне із заключних завдань командира було поставлено - евакуювати всіх наших. Своїх ми не кидаємо. Тому був евакуйований наш новий бойовий побратим", - кажуть розвідники.

Фото: скріншот з відео

При другому візиті на острів бійці остаточно його розмінували, оглянули всі куточки, встановивши повний контроль над Зміїним, підняли на головному флагштоку український стяг, а також знайшли й ворожий, що окупанти в поспіху просто закинули, як і свою техніку і навіть секретні документи противника.

"Нас так вчили, що прапор залишати не можна, для нас це святі речі, не уявляю, що мені сказав би командир, якби я під час відходу, тим паче не бойового відходу, а, як вони виражаються, "жесту доброї волі", залишив свій прапор. Так тікають лише боягузи. Прапор у нас. Він у нас і крапка", - зазначають військові.

А кошеня бійці виявили в бомбосховищі - пухнастик заліз в купу сміття, але вийшов на зустріч до наших розвідників.

Фото: скріншот з відео

Як пухнастий малюк вижив на острові під час російської окупації, пережив сотні обстрілів і де знаходив їжу - залишається загадкою.

Зараз військові зазначають, що головне завдання командира про порятунок на острові живих вони виконали.

Фото: скріншот з відео

Очевидно, кошеня народилося на цьому острові, на якому раніше були й інші тварини - кішки, собаки, і навіть вівці. Але крім Змія, війну ніхто з них не пережив.

Розвідники додали, що евакуйований котик тепер став талісманом звільненого острова.

Відео: розвідники розповіли подробиці порятунку кошеня на острові Зміїний

Нагадаємо, 4 липня на Зміїному висадилися українські військові та повернули на нього український прапор. Також 7 липня над островом замайорів прапор 73-го Центру спеціального призначення ССО України.

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