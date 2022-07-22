Выживший на Змеином котенок перебрался в Киев: воины раскрыли детали спасения пушистика

Украинские спецназовцы рассказали, что во время первой миссии на остров его единственного обитателя не заметили, ведь провести полную зачистку Змеиного и разминирование всего острова с покинутой врагом техникой не получилось - начались обстрелы из российских истребителей.

Просматривая внимательно видео, снятое на острове во время рейда, военные с удивлением обнаружили, что Змеиный оказался не таким уж необитаемым. Так, в поле зрения попал котенок.

"И одна из заключительных задач командира была поставлена - эвакуировать всех наших. Своих мы не бросаем. Поэтому был эвакуирован наш новый боевой побратим", - говорят разведчики.

Боец ВСУ со спасенным котенком Змеем (фото: скриншот с видео)

При втором визите на остров бойцы окончательно его разминировали, осмотрели все уголки, установив полный контроль над Змеиным, подняли на главном флагштоке украинский стяг, а также нашли и вражеский, что оккупанты в спешке просто оставили, как и свою технику и даже секретные документы противника.

"Нас так учили, что флаг оставлять нельзя, для нас это святые вещи. Не представляю, что бы мне сказал командир, если бы я во время ухода, тем более не боевого ухода, а, как они выражаются, "жеста доброй воли", оставил свой флаг. Так бегут только трусы. Флаг у нас. Он у нас и точка", - отмечают военные.

А котенка бойцы обнаружили в бомбоубежище - пушистик залез в кучу мусора, но вышел на встречу к нашим разведчикам.

"Островитянин" Змей теперь - житель столицы (фото: скриншот с видео)

Как пушистый кроха выжил на острове во время российской оккупации, пережил сотни обстрелов и где находил пропитание - остается загадкой.

Сейчас военные подчеркивают, что главную задачу командира о спасении на острове живых они выполнили.

Котенок живет в семье своего спасителя (фото: скриншот с видео)

Очевидно, котенок родился на этом острове, на котором ранее были и другие животные - кошки, собаки, и даже овцы. Но кроме Змея, войну никто из них не пережил.

Разведчики добавили, что эвакуированный котик теперь стал талисманом освобожденного острова.

Видео: разведчики рассказали подробности спасения котенка на острове Змеиный