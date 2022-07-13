Захисник Маріуполя з "Азова" після полону нарешті зустрівся з нареченою: чуттєве відео

Молодий воїн, який пережив пекло ворожої блокади та багатомісячних щоденних штурмів, обстрілів та масивних бомбардувань міста-героя та останнього оплоту його захисників на заводі "Азовсталь", повернувся на вільну територію батьківщини після великого обміну полоненими наприкінці червня.

Тепер "Торк" возз'єднався зі своєю обраницею, і пара навіть уже запланувала весілля.

Як видно на кадрах, боєць зараз змушений пересуватися на милицях - його ліва нога після поранення та операції відновлюється.

Побачивши наречену, яка поспішає до нього, "азовець" відкидає милиці, і пара огортає один одного в гарячих обіймах. Щасливі закохані ніжно обіймаються та цілуються.

Відео: боїв полку "Азов" із позивним "Торк" повернувся з ворожого полону і нарешті зустрівся з нареченою

Як розповідав "Торк" у недавньому сюжеті про повернення захисників Маріуполя після полону та обміну, фото з коханою - це "єдине, що залишилося з речей з початку війни".

"Торк" показав знімок із коханою (фото: скріншот з відео)

"Воно "попливло" трішки, вода затекла, але через полон пройшла, через все взагалі. Фото з нареченою. Ховали, пронесли та забрали сюди, на Велику землю. Тепер в реальності залишилося зустрітися, і все буде чудово", - каже "азовець".

Фото з коханою воїн проніс із собою через все пекло боїв за Маріуполь та ворожого полону (фото: скріншот з відео)

Воїн отримав поранення ноги пізно ввечері 12 квітня - він підірвався в районі набережної. Під час переправи на "Азовсталь" авто, яким його везли, потрапило під обстріл і впало в річку. "Торк" зміг виплисти, і дивом самостійно дістався до заводу (повз близько кілометра), де його зустріли нацгвардійці та доправили до місцевого підземного шпиталю.

Відео: боєць "Торк" з полку "Азов" розповів про оборону Маріуполя, поранення, ворожий полон і повернення на вільну територію після обміну