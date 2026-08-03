Почему тонометр показывает завышенные цифры: врачи указали на неочевидную ошибку

Измерение артериального давления в домашних условиях помогает вовремя выявить серьезные проблемы со здоровьем. По данным медиков, высокое давление или гипертония часто протекает без симптомов, но при этом значительно повышает риск инфарктов, инсультов и заболеваний почек.

Почему тонометр показывает завышенные цифры, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Star.

Что нужно знать об измерении давления

Поскольку болезнь может оставаться незамеченной годами, специалисты настоятельно рекомендуют регулярно проверять показатели, особенно взрослым людям в возрасте от 40 лет. Однако одно очень распространенное заблуждение может сделать ваш результат искусственно завышенным и вызвать бесполезную панику.

Воздействие полного мочевого пузыря

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что измерение давления с полным мочевым пузырем является серьезной ошибкой. Этот физиологический фактор способен повысить систолический (верхний) показатель на целых 33 миллиметра ртутного столба.

То есть человек с абсолютно нормальным давлением 120 может внезапно увидеть на экране тонометра пугающую цифру 153.

Эксперты объясняют, что причина такого временного скачка связана с нервной системой нашего организма. Полный пузырь активно стимулирует симпатическую нервную систему, вызывающую спазм сосудов и повышающий давление к моменту опорожнения. Поэтому обязательно посетите туалет перед тем, как одевать манжету тонометра.

Главные правила точного измерения

Кроме пустого мочевого пузыря существует еще несколько важнейших условий для получения правильных результатов. Специалисты по профильным медицинским организациям советуют придерживаться четкого алгоритма действий:

Отдых перед процедурой: посидите спокойно и спокойно не менее 5 минут до начала измерения.

Правильная поза : держите обе ступни ровно на полу, не скрещивайте ноги, опирайтесь спиной на стул, а руку положите на стол четко на уровне сердца.

: держите обе ступни ровно на полу, не скрещивайте ноги, опирайтесь спиной на стул, а руку положите на стол четко на уровне сердца. Отказ от стимуляторов : избегайте курения, физических нагрузок и любых напитков с кофеином за 30 минут до тестирования.

: избегайте курения, физических нагрузок и любых напитков с кофеином за 30 минут до тестирования. Абсолютная тишина: категорически запрещено разговаривать или смотреть телевизор во время работы прибора.

Что делать в случае высоких показателей

Медицинские протоколы рекомендуют проводить измерения максимально стандартизированно. Если ваш первый результат оказался необычно высоким, не следует сразу принимать таблетки. Врачи советуют подождать несколько минут и сделать еще одно или два измерения, прежде чем принимать какие-либо клинические решения.

Соблюдение всего четырех простых шагов (пустой пузырь, пятиминутный отдых, правильная поза и абсолютное молчание) гарантирует, что домашний аппарат покажет максимально точные и объективные цифры состояния вашего здоровья.