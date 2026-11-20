Конате объяснила, что возит с собой в девяти чемоданах

На кадрах бэкстейджа комната, в которой живут участницы шоу и менеджер Леси Никитюк, - Валерия Полянская. Девушка, разговаривая с ведущей проекта - актрисой Наталкой Денисенко, а также демонстрирует одежду участниц, которая кучей разбросана на кресле. По словам Валерии, она просто не поместился в общую гардеробную из-за большого количества чемоданов, с которыми приехала на "Холостяка" Любовь.

"С нами просто еще живет Люба, у которой восемь чемоданов. И это все вещи, которые не поместились в гардеробную", - объяснила она.

Сама Конате решила не оставлять зрителей в догадках и подробно рассказала, что привезла на проект. Судя по ее словам, вещи распределены между чемоданами по категориям. Однако, что касается окончательного количества багажных сумок, то в нем не уверена даже их владелица.

"Смотрите, рассказываю. Один чемодан с постельным бельём, полотенцами, косметикой. Второй чемодан - это там джинсы, брюки, юбки. Третий чемодан - рубашки, майки, футболки. Пятый... Четвёртый - платья. Шестой - это... А, обувь. Седьмой - тоже обувь. И-и-и... девятый - это ещё косметика... Ну, типа, фены - такое всё. Ну да, где-то девять их. Мне кажется, девять", - с улыбкой рассказала участница.

Что было в последнем выпуске "Холостяка"

Напомним, что в вышедшем 13 ноября пятом выпуске "Холостяка-15" Вячеслав Кравцов продолжил знакомиться с участницами и проверять, насколько они готовы к откровенности в отношениях.

Девушки обсуждали так называемые красные и зеленые флажки в поведении мужчины, а также делились личными мыслями. Одним из испытаний стал разговор о личных телефонах, который добавил напряжения во взаимоотношения между участницами и холостяком.

Несмотря на сомнения и непростые моменты, на церемонии роз Слава решил ни с кем не прощаться. Все десять девушек продолжили участие в проекте.

Обратите внимание, что свежий выпуск "Холостяка" выйдет в четверг, 20 ноября, в 19.00 на телеканале СТБ.

В шестой серии участников ждут новый дом, необычное занятие йогой, воспоминания о первой любви и романтическое свидание на крыле самолета. Чем завершатся новые встречи и изменится ли список фавориток Кравцова, зрители узнают уже вечером.