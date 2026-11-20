Конате пояснила, що возить із собою у дев'яти валізах

На кадрах бекстейджу кімната, в якій живуть учасниці шоу та менеджерка Лесі Нікітюк, - Валерія Полянська. Дівчина, розмовляючи із ведучою проєкту - акторкою Наталкою Денисенко, а також демонструє одяг учасниць, який купою розкиданий на кріслі. За словами Валерії, він просто не помістився до спільної гардеробної через велику кількість валіз, з якими приїхала на "Холостяка" Любов.

"З нами просто ще живе Люба, у якої вісім валіз. І це всі речі, які не помістилися в гардеробну", - пояснила вона.

Сама Конате вирішила не залишати глядачів у здогадках і докладно розповіла, що саме привезла на проєкт. Судячи з її слів, речі розподілені між валізами за категоріями. Однак, що ж стосується остаточної кількості багажних сумок, то в ній не впевнена навіть їхня власниця.

"Дивіться, розповідаю. Одна валіза з постіллю, рушниками, косметикою. Друга валіза - це там джинси, штани, спідниці. Третя валіза - рубашки, майки, футболки. П'ята... Четверта - плаття. Шоста - це... А, взуття. Сьома - теж взуття. Ііі... дев'ята - це косметика ще... Ну, типу, фени - таке все. Ну так, десь дев'ять їх. Мені здається, дев'ять", - з посмішкою розповіла учасниця.

Що було в останньому випуску "Холостяка"

Нагадаємо, що в п'ятому випуску "Холостяка-15", який вийшов 13 листопада, В'ячеслав Кравцов продовжив знайомитися з учасницями та перевіряти, наскільки вони готові до відвертості у стосунках.

Дівчата обговорювали так звані червоні й зелені прапорці в поведінці чоловіка, а також ділилися особистими думками. Одним із випробувань стала розмова про особисті телефони, яка додала напруги у взаємини між учасницями та холостяком.

Попри сумніви й непрості моменти, на церемонії троянд Слава вирішив ні з ким не прощатися. Тож усі десять дівчат продовжили участь у проєкті.

Зверніть увагу, що свіжий випуск "Холостяка" вийде у четвер, 20 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ.

У шостій серії на учасниць чекають новий будинок, незвичайне заняття йогою, спогади про перше кохання та романтичне побачення на крилі літака. Чим завершаться нові зустрічі та чи зміниться список фавориток Кравцова, глядачі дізнаються вже ввечері.