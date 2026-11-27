О чем Горняк и Кравцов говорили перед Церемонией роз

Поводом для разговора стали подробности развития отношений Кравцова с Любовью Конате, которые некоторые участницы восприняли как эмоциональные качели.

"Я точно хочу быть здесь рядом с мужчиной, парнем, который не любит сидеть на эмоциональных каруселях", - подчеркнула Горняк.

Такие слова удивили баскетболиста. Ему было непонятно, почему за все время их знакомства Кристина так и не сформировала уверенного представления о нем.

Кроме того, Кравцов отметил, что во время их встреч участница часто поднимает темы, связанные с другими девушками.

" Мы постоянно о ком-то говорим, вместо того чтобы говорить о нас " , - отметил холостяк.

Кристина Горняк и Вячеслав Кравцов во время разговора (скриншот)

Горняк не согласилась с таким утверждением и выразила желание пойти на индивидуальное свидание, во время которого они могли бы сосредоточиться на собственных отношениях.

Участница также прямо спросила Вячеслава, нравится ли она ему. Баскетболист ответил, что видит в ней взрослую, сформировавшуюся и интересную личность, которую хотел бы узнавать дальше.

Хотя в конце встречи напряжение несколько спало, Кравцов признался, что ему нужно время, чтобы проанализировать разговор и сделать выводы.

Почему Кравцов не вручил розу Кристине Горняк

Во время Церемонии роз за последнюю розу боролись Кристина Горняк и Диана Зотова. Холостяк отдал предпочтение последней, после чего обратился к Кристине.

"Ты вдохновляешь меня глубже чувствовать эмоции и смело проживать свои переживания", - сказал Вячеслав.

Вместе с тем холостяк объяснил, что отсутствие уверенности в человеке в начале отношений может стать препятствием для построения крепкого союза.

"Прости меня, но я вынужден тебя проводить", - подытожил Кравцов.

Вячеслав Кравцов с Кристиной Горняк (скриншот)

Комментируя решение баскетболиста, Горняк связала его с их разговором перед Церемонией роз.

"Он почувствовал в моих словах сегодня, что он мне не подходит", - отметила участница.

Таким образом, Кристина Горняк стала второй участницей, покинувшей "Холостяк" в седьмом выпуске. Ранее во время Церемонии роз Вячеслав также попрощался с Лией Янголенко.