Кристина Горняк покинула проект "Холостяк": почему Кравцов не вручил ей розу
В седьмом выпуске романтического реалити "Холостяк-15" Вячеслав Кравцов попрощался с Кристиной Горняк. Во время церемонии роз баскетболист объяснил, почему решил не продолжать знакомство с участницей.
О том, почему Кристина Горняк покинула проект и отреагировала на решение главного героя, рассказывает Styler.
О чем Горняк и Кравцов говорили перед Церемонией роз
Поводом для разговора стали подробности развития отношений Кравцова с Любовью Конате, которые некоторые участницы восприняли как эмоциональные качели.
"Я точно хочу быть здесь рядом с мужчиной, парнем, который не любит сидеть на эмоциональных каруселях", - подчеркнула Горняк.
Такие слова удивили баскетболиста. Ему было непонятно, почему за все время их знакомства Кристина так и не сформировала уверенного представления о нем.
Кроме того, Кравцов отметил, что во время их встреч участница часто поднимает темы, связанные с другими девушками.
" Мы постоянно о ком-то говорим, вместо того чтобы говорить о нас " ,
Горняк не согласилась с таким утверждением и выразила желание пойти на индивидуальное свидание, во время которого они могли бы сосредоточиться на собственных отношениях.
Участница также прямо спросила Вячеслава, нравится ли она ему. Баскетболист ответил, что видит в ней взрослую, сформировавшуюся и интересную личность, которую хотел бы узнавать дальше.
Хотя в конце встречи напряжение несколько спало, Кравцов признался, что ему нужно время, чтобы проанализировать разговор и сделать выводы.
Почему Кравцов не вручил розу Кристине Горняк
Во время Церемонии роз за последнюю розу боролись Кристина Горняк и Диана Зотова. Холостяк отдал предпочтение последней, после чего обратился к Кристине.
"Ты вдохновляешь меня глубже чувствовать эмоции и смело проживать свои переживания", - сказал Вячеслав.
Вместе с тем холостяк объяснил, что отсутствие уверенности в человеке в начале отношений может стать препятствием для построения крепкого союза.
"Прости меня, но я вынужден тебя проводить", - подытожил Кравцов.
Комментируя решение баскетболиста, Горняк связала его с их разговором перед Церемонией роз.
"Он почувствовал в моих словах сегодня, что он мне не подходит", - отметила участница.
Таким образом, Кристина Горняк стала второй участницей, покинувшей "Холостяк" в седьмом выпуске. Ранее во время Церемонии роз Вячеслав также попрощался с Лией Янголенко.