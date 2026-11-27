Про що Горняк та Кравцов говорили перед Церемонією троянд

Приводом для розмови стали подробиці розвитку стосунків Кравцова з Любов'ю Конате, які деякі учасниці сприйняли як емоційні гойдалки.

"Я точно хочу бути тут поряд з чоловіком, хлопцем, який не любить сидіти на емоційних каруселях", - наголосила Горняк.

Такі слова здивували баскетболіста. Йому було незрозуміло, чому за весь час їхнього знайомства Христина так і не сформувала впевненого уявлення про нього.

Крім того, Кравцов зауважив, що під час їхніх зустрічей учасниця часто порушує теми, пов'язані з іншими дівчатами.

"Ми постійно про когось говоримо, замість того, щоб розмовляти про нас", - зазначив холостяк.

Христина Горняк та В'ячеслав Кравцов під час розмови (скриншот)

Горняк не погодилася з таким твердженням та висловила бажання піти на індивідуальне побачення, під час якого вони могли б зосередитися на власних стосунках.

Учасниця також прямо запитала В'ячеслава, чи подобається вона йому. Баскетболіст відповів, що бачить у ній дорослу, сформовану та цікаву особистість, яку хотів би пізнавати далі.

Хоча наприкінці зустрічі напруга дещо спала, Кравцов зізнався, що йому потрібен час, аби проаналізувати розмову та зробити висновки.

Чому Кравцов не вручив троянду Христині Горняк

Під час Церемонії троянд за останню троянду боролися Христина Горняк та Діана Зотова. Холостяк віддав перевагу останній, після чого звернувся до Христини.

"Ти надихаєш мене глибше відчувати емоції та сміливо проживати свої переживання", - сказав В'ячеслав.

Водночас холостяк пояснив, що відсутність впевненості в людині на початку стосунків може стати перешкодою для побудови міцного союзу.

"Пробач мені, але я вимушений тебе провести", - підсумував Кравцов.

В'ячеслав Кравцов з Христиною Горняк (скриншот)

Коментуючи рішення баскетболіста, Горняк пов'язала його з їхньою розмовою перед Церемонією троянд.

"Він відчув в моїх словах сьогодні, що він мені не підходить", - зазначила учасниця.

Таким чином, Христина Горняк стала другою учасницею, яка покинула "Холостяк" у сьомому випуску. Раніше під час Церемонії троянд В'ячеслав також попрощався з Лією Янголенко.