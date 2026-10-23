Первая Церемония роз и ссоры на "Холостяке": Вячеслав Кравцов определился с фаворитками (фото)

Полный список участниц "Холостяка"

Так, в прошлом выпуске цветки получили две участницы, а еще одна взяла себе розу с "иммунитетом". А полный список участниц "Холостяка" с Вячеславом Кравцовым выглядит так:

Татьяна Бевза

Лия Анголенко

Лиза Проценко

Елизавета (Lisa Muse)

Виктория Хилюк

Дарья Харитонова

Анна Мышак

Дарья Дандик

Екатерина Петренко

Дарья Заинчуковская

Мария Пейзак

Мария Захватова

Кристина Горняк

Любовь Конате

Валерия Полянская.

Домой уехали:

Ольга Алейникова - с ней Кравцов "не почувствовал связи"

Татьяна Тесленко - "Холостяк" решил, что им "лучше двигаться дальше порознь"

Марина Колесник - ее энергии было "многовато" для Вячеслава

Мария Иванова - Кравцов отметил, что не может давать ей обещание, которое не может выполнить

Екатерина Дойчева - герой почувствовал, что у них разные энергии

Инна Миллер - ей он не смог "написать песню в ответ"

Кристина Циолковская - Кравцов заявил, что ему "не нужен арбитр и контроль по жизни"

Екатерина Мельник - она не поразила "Холостяка" и "ждала, пока все сложится само собой".

А что происходило в новом выпуске и какими были разговоры Кравцова с девушками - читайте ниже.

С кем еще познакомился Кравцов и что было во втором выпуске "Холостяка"

Первый выпуск "Холостяка" завершился тем, что Кравцов получил записку. И в начале второго выяснилось, что ее передала еще одна героиня реалити - 24-летняя Лиза, соосновательница диджитал агентства по продвижению в соцсетях.

Записка на "Холостяке" (скриншот)

Она пригласила Вячеслава на знакомство и встречала его за роялем. "Холостяка" поразила игра девушки. Затем Лиза и Кравцов говорили о своем прошлом, они рассказали о бывших.

Лиза из "Холостяка" (скриншот)

После этого героиня пошла в зал с другими девушками. Там продолжилось обсуждение розы с "иммунитетом", которую взяла Лиза Проценко . Она не отказалась от цветка даже несмотря на то, что за это она должна выполнять прихоти девушек.

Лиза Проценко (скриншот)

Позже к героям пришел и сам "Холостяк". Он общался с девушками, немного волновался, но держал разговор на положительной ноте.

"Мне очень важно, чтобы девушка была Девой по гороскопу", - пошутил Кравцов и отметил, что на самом деле он очень хочет найти на реалити свою любовь.

Также он определился, кому даст Розу первое впечатление. Цветок получила Лиза, игравшая на фортепиано.

После этого Кравцов продолжил знакомство с другими участниками. Следующей встречи с "Холостяком" ожидала 22-летняя СММ-щица Пейзак Мария.

Мария Пейзак из "Холостяка" (скриншот)

Она объяснила, что не боится разницы в возрасте. Девушка верит в любовь и вдохновляется примером своих родителей.

И пока Вячеслав общался с Марией, Григорий Решетник предложил героиням интересный квест. Перед девушками стояла башня из бокалов, в них были как интересные факты о Кравцове, так и бонусы. А еще был особый стакан с лепестком розы.

Та девушка, которая сможет взять бокал с цветком, получит шанс индивидуально поговорить с "Холостяком". Но по результатам этой беседы она либо получает розу и проходит дальше, либо покидает проект.

Башня бокалов на "Холостяке" (скриншот)

Добраться до бокала трудно, ведь он стоит на первом "этаже" башни. Поэтому каждая участник постепенно снимает напитки, чтобы не разрушить всю конструкцию.

Первый бонус нашла Лия - разговор "тет-а-тет 2+1" с возможностью самостоятельно выбрать участницу, которая с ней пойдет. Модель назвала Марину Колесник.

Марина Колесник (скриншот)

А 26-летняя Виктория Хилюк нашла в бокале лепесток с еще одним бонусом. Она могла взять чей-то бонус, чем воспользовалась очень скоро. Она забрала лепесток у Марины Колесник, которая за минуту до этого достала бокал и шанс пойти на индивидуальную встречу с Кравцовым.

После этого Кристина Циолковская попыталась достать бокал с башни, но ошиблась. Бокалы начали падать, а Решетник объявил, что на этом конкурс завершен. Другие девушки не скрывали своего возмущения и критиковали Кристину.

Тем временем Кравцов пригласил Ольгу Алейникову на отдельный разговор. Во время знакомства 40-летняя владелица модельного агентства подарила ему особый ящик, в котором спрятала воспоминания из прошлого.

Ольга Алейникова (скриншот)

Когда же Кравцов и Алейникова вернулись в зал, всех ждал сюрприз. 31-летняя Мария Захвата эффектно спустилась с потолка и исполнила необычный танец.

Мария Захватова (скриншот)

На встречу с Кравцовым в это время отправились Лия и Марина. Колесник решила показать "Холостяку" собственную "презентацию". На знакомство с ним девушка пришла не только с картиной, нарисованной собственным телом, но и с флешкой, на которой были собраны интересные фото и факты из ее жизни.

Новый выпуск "Холостяка" (скриншот)

Лия делала все, чтобы дать понять, что ей неинтересно слушать Марину. Но Вячеслав пытался балансировать и не вестись на провокации. "Холостяк" отметил, что ему понравилась искренность актрисы.

Когда же на индивидуальный разговор с Кравцовым пришла Вика Хилюк, ее ждал интересный квест. Они сел в разных концах комнаты и задавали личные вопросы. Если ответ Виктории будет совпадать с мыслями Вячеслава - он приближается. И если он подойдет к столику с девушкой, она получит розу.

Виктория Хилюк на "Холостяке" (скриншот)

Они обсудили очень трогательные темы, Кравцова тронула искренность Хилюк. В конце встречи она получила розу.

Хилюк и Кравцов (скриншот)

После этого Кравцов пригласил на разговор Любовь Конате и Кристину. "Холостяк" хотел больше узнать о девушках и понять, почему они пошли на реалити.

Вячеслав знал Любовь до проекта, ведь она была замужем за его коллегой. Сейчас же участница призналась, что ей нравится "Холостяк", а потому она пришла на шоу именно ради него.

Конате, Циолковская и Кравцова (скриншот)

Разговор был напряженным. Кристина сказала Вячеславу, что многие девушки пришли на шоу не к нему, а за пиаром. По мнению Любови, такие заявления не очень честны и корректны.

Между тем, Решетник провел еще один интересный квест. Девушки должны передавать мяч и открывать карточки с вопросами. Но на ответ у них было совсем мало времени. Победу же отдают той героине, которая наберет больше всего баллов за быструю реакцию и честные признания.

Кристина Горняк нашла в мяче золотую карточку - вопрос от Кравцова. Нотариус должна была ответить, кому бы она не дала розу, будь она "Холостяком". Кристина назвала Инну Миллер.

Кристина Горняк (скриншот)

По итогам конкурса больше всего баллов набрали Кристина и Мария. Именно они отправились на разговор к Кравцову следующими. Обе девушки пытались больше о себе рассказывать, но они не забывали и о конкуренции.

Захватова, Горняк и Кравцов (скриншот)

После этого началась Церемония роз.