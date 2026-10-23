Перша Церемонія троянд і сварки на "Холостяку": В'ячеслав Кравцов визначився з фаворитками (фото)

Повний список учасниць "Холостяка"

Так, у минулому випуску квітки отримали дві учасниці, а ще одна взяла собі троянду з "імунітетом". А повний список учасниць "Холостяка" з В'ячеславом Кравцовим виглядає так:

Тетяна Бевза

Лія Янголенко

Ліза Проценко

Єлізавета (Lisa Muse)

Вікторія Хилюк

Дар'я Харитонова

Анна Мишак

Дар'я Дандік

Катерина Петренко

Дарина Заінчуковська

Марія Пейзак

Марія Захватова

Христина Горняк

Любов Конате

Валерія Полянська.

Додому поїхали:

Ольга Алейнікова - з нею Кравцов "не відчув зв'язку"

Тетяна Тесленко - "Холостяк" вирішив, що їм "краще рухатися далі нарізно"

Марина Колісник - її енергії було "забагато" для В'ячеслава

Марія Іванова - Кравцов зазначив, що не може давати їй обіцянку, яку не може виконати

Катерина Дойчева - герой відчув, що у них різні енергії

Інна Міллер - їй він не зміг "написати пісню у відповідь"

Христина Ціолковська - Кравцов заявив, що йому "не потрібен арбітр і контроль по життю"

Катерина Мельник - вона не вразила "Холостяка" і "чекала, поки все складеться само собою".

А що відбувалося у новому випуску та якими були розмови Кравцова з дівчатами - читайте нижче.

З ким ще познайомився Кравцов і що було у другому випуску "Холостяка"

Перший випуск "Холостяка" завершився тим, що Кравцов отримав записку. І на початку другого з'ясувалося, що її передала ще одна героїня реаліті - 24-річна Ліза, співзасновниця діджитал агенції з просування у соцмережах

Записка на "Холостяку" (скриншот)

Вона запросила В'ячеслава на знайомство та зустрічала його за роялем. "Холостяка" вразила гра дівчини. Потім Ліза і Кравцов говорили про своє минуле, вони розповіли про колишніх.

Ліза з "Холостяка" (скриншот)

Після цього героїня пішла до зали з іншими дівчатами. Там продовжилося обговорення троянди з "імунітетом", яку взяла Ліза Проценко. Вона не відмовилася від квітки навіть попри те, що за це вона мусить виконувати забаганки дівчат.

Ліза Проценко (скриншот)

Пізніше до героїнь прийшов і сам "Холостяк". Він спілкувався з дівчатами, трошки хвилювався, але тримав розмову на позитивній ноті.

"Мені дуже важливо, щоб дівчина була Дівою за гороскопом", - пожартував Кравцов і зазначив, що насправді він дуже хоче знайти на реаліті своє кохання.

Також він визначився, кому дасть Троянду першого враження. Квітку отримала Ліза, яка грала на фортепіано.

Після цього Кравцов продовжив знайомство з іншими учасницями. Наступною на зустріч з "Холостяком" чекала 22-річна СММ-ниця Пейзак Марія.

Марія Пейзак з "Холостяка" (скриншот)

Вона пояснила, що не боїться різниці у віці. Дівчина вірить у кохання та надихається прикладом своїх батьків.

І поки В'ячеслав спілкувався з Марією, Григорій Решетник запропонував героїням цікавий квест. Перед дівчатами стояла вежа з бокалів, у них були як цікаві факти про Кравцова, так і бонуси. А ще була особлива склянка з пелюсткою троянди.

Та дівчина, яка зможе взяти бокал з квіткою, отримає шанс індивідуально поговорити з "Холостяком". Але за результатами цієї бесіди вона або отримує троянду та проходить далі, або залишає проєкт.

Вежа келихів на "Холостяку" (скриншот)

Дістатися келиха важко, адже він стоїть на першому "поверсі" вежі. Тому кожна учасниця поступово знімає напої, аби не зруйнувати усю конструкцію.

Перший бонус знайшла Лія - розмову "тет-а-тет 2+1" з можливістю самостійно обрати учасницю, яка піде з нею. Модель назвала Марину Колісник.

Марина Колісник (скриншот)

А 26-річна Вікторія Хилюк знайшла у келиху пелюстку з ще одним бонусом. Вона могла взяти чийсь бонус, чим скористалася дуже скоро. Вона забрала пелюстку у Марини Колісник, яка за хвилину до цього дістала келих і шанс піти на індивідуальну зустріч з Кравцовим.

Після цього Христина Ціолковська спробувала дістати бокал з вежі, але помилилася. Келихи почали падати, а Решетник оголосив, що на цьому конкурс завершено. Інші дівчата не приховували свого обурення і критикували Христину.

Тим часом Кравцов запросив Ольгу Алейнікову на окрему розмову. Під час знайомства 40-річна власниця модельної агенції подарувала йому особливу скриньку, в якій заховала спогади з минулого.

Ольга Алейнікова (скриншот)

Коли ж Кравцов і Алейнікова повернулися до зали, на всіх чекав сюрприз. 31-річна Захватова Марія ефектно спустилася зі стелі та виконала незвичайний танець.

Марія Захватова (скриншот)

На зустріч з Кравцовим тим часом відправилися Лія та Марина. Колісник вирішила показати "Холостяку" власну "презентацію". На знайомство з ним дівчина прийшла не лише з картиною, яку намалювала власним тілом, а ще й зі флешкою, на якій було зібрано цікаві фото та факти з її життя.

Новий випуск "Холостяка" (скриншот)

Лія робила все, аби дати зрозуміти, що їй нецікаво слухати Марину. Але В'ячеслав намагався балансувати й не вестися на провокації. "Холостяк" зазначив, що йому сподобалася щирість акторки.

Коли ж на індивідуальну розмову з Кравцовим прийшла Віка Хилюк, на неї чекав цікавий квест. Вони сіл в різних кінцях кімнати і ставили особисті питання. Якщо відповідь Вікторії збігатиметься з думками В'ячеслава - він наближається. І якщо він наблизиться до столика з дівчиною, вона отримає троянду.

Вікторія Хилюк на "Холостяку" (скриншот)

Вони обговорили дуже щемливі теми, Кравцова розчулила щирість Хилюк. В кінці зустрічі дівчина отримала троянду.

Хилюк і Кравцов (скриншот)

Після цього Кравцов запросив на розмову Любов Конате і Христину. "Холостяк" хотів більше дізнатися про дівчат і зрозуміти, чому вони пішли на реаліті.

В'ячеслав знав Любов до проєкту, адже вона була заміжня за його колегою. Нині ж учасниця зізналася, що їй подобається "Холостяк", а тому вона прийшла на шоу саме заради нього.

Конате, Ціолковська і Кравцова (скриншот)

Розмова була напруженою. Христина сказала В'ячеславу, що чимало дівчат прийшли на шоу не до нього, а за піаром. На думку Любові, такі заяви не дуже чесні та коректні.

Між тим, Решетник провів ще один цікавий квест. Дівчата мали передавати м'яч та відкривати картки з питаннями. Але на відповідь у них було зовсім мало часу. Перемогу ж віддають тій героїні, яка набере найбільше балів за швидку реакцію та чесні зізнання.

Христина Горняк знайшла у м'ячі золоту картку - питання від Кравцова. Нотаріус мала відповісти, кому б вона не дала троянду, якби була "Холостяком". Христина назвала Інну Міллер.

Христина Горняк (скриншот)

За підсумками конкурсу найбільше балів набрали Христина та Марія. Саме вони вирушили на розмову до Кравцова наступними. Обидві дівчини намагалися більше про себе розповідати, але вони не забували й про конкуренцію.

Захватова, Горняк і Кравцов (скриншот)

Після цього почалася Церемонія троянд.