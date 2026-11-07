5 знаков Зодиака выйдут из периода неудач: астролог Пингли назвал счастливчиков ноября

Телец

Тельцы в последнее время могли сомневаться в своих желаниях, планах и даже отношениях с близкими людьми. Ретроградная Венера подтолкнула их к переосмыслению того, чего они на самом деле хотят от жизни и в каких переменах нуждаются. Астролог Джошуа Пингли считает, что после 13 ноября представителей знака ждет своеобразная перезагрузка. Это удачный момент, чтобы перестать оглядываться на прошлое, поверить в свои силы и начать действовать в соответствии с новыми целями.

Близнецы

Близнецы наконец-то смогут выбраться из затяжного периода неопределенности и вернуть привычную легкость в делах. Ретроградный Меркурий, который является их планетой-покровительницей, в последнее время усиливал эмоциональность и мешал принимать решения с холодной головой. Астролог Пингли объясняет, что после 13 ноября ситуация начнет меняться: мысли прояснятся, а планы станут понятными. Это поможет Близнецам оставить сомнения позади и, наконец, перейти от размышлений к конкретным действиям.

Дева

Для Дев ноябрь принесет долгожданную ясность в мыслях и поможет наконец-то разобраться с вопросами, которые долго оставались без ответа. По словам Джошуа Пингли, ретроградный Меркурий в водных знаках в последнее время мешал представителям этого знака мыслить объективно и оценивать ситуацию. Но после 13 ноября, когда планета коммуникации возобновит прямое движение, многое станет понятнее. Девы смогут сосредоточиться на главном, найти правильные решения и более уверенно двигаться к своим целям.

Весы

Для Весов ноябрь станет временем больших личных изменений и возвращения уверенности в себе. По словам астролога Джошуа Пингли, на представителей этого знака особенно влияет Венера - их планета-покровительница, ретроградное движение которой заставило многих пересмотреть свои цели и жизненные приоритеты. После 13 ноября, когда Венера перейдет к прямому движению, станет легче воплощать задуманное и принимать решения. Весы наконец-то увидят результаты своей работы и поймут, что двигаются в правильном направлении.

Скорпион

Скорпионы могут стать главными счастливчиками ноября, ведь после непростого периода в их жизни наконец-то начинается светлая полоса. По словам Джошуа Пингли, последние месяцы могли быть особенно утомительными для представителей этого знака, заставляя их преодолевать трудности и сомневаться в собственных силах. Однако после 13 ноября, когда Венера и Меркурий завершат ретроградное движение, ситуация постепенно станет налаживаться. Терпение и выдержка Скорпионов, наконец, принесут результат, а впереди появится больше поводов для оптимизма.