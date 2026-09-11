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Гороскопы 11 сентября 2026, 20:08

Близнецы, Дева и Стрелец входят в период больших перемен: что их ждет

То, что годами стояло на месте, наконец-то может сдвинуться с мертвой точки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Знаки Зодиака, в которых начинается благоприятный период (коллаж: Styler)
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Для трех знаков Зодиака астрологи прогнозируют важный этап, который может повлиять на карьеру, любовь и личные решения. События уже набирают обороты, так что стоит знать, чего ожидать.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, что именно ждет представителей этих знаков.

Близнецы

Близнецы наконец-то выходят из периода, когда жизнь могла казаться слишком медленной и предсказуемой.

По словам астролога Эми Демур, Уран в вашем знаке принесет масштабные изменения и поможет сдвинуть с места то, что годами не развивалось. Новые возможности могут появиться в любви, карьере, финансах и социальной жизни.

Астролог отмечает, что события будут развиваться значительно быстрее, чем раньше. То, что долго не приносило результата - поиск работы, новые знакомства или попытки изменить свою жизнь - наконец-то может начать работать в вашу пользу.

Так что Близнецам следует быть готовыми к стремительному периоду и не бояться пользоваться шансами.

Дева

Для Дев начинается особенно благоприятный период в профессиональной сфере, который, по прогнозу астролога, продлится несколько лет.

Астролог говорит о возможности быстро приблизиться к карьерному успеху и получить перспективы, которые раньше казались недостижимыми. Если вы ощущали, что застряли на одном месте, ситуация постепенно начнет меняться.

Это время, чтобы заявить о своих амбициях и не откладывать важные решения.

Повышение, новая должность, интересное предложение или кардинальное изменение профессионального направления могут стать следующим шагом. Главное - не ждать идеального момента и позволить себе рискнуть.

Стрелец

Стрельцов ждут большие изменения в личной жизни, ведь Уран в Близнецах будет влиять на сферу партнерства до 2033 года.

По словам астролога, если романтические отношения в последнее время приносили больше разочарований, чем радости, ситуация начнет быстро меняться. Жизнь станет более активной, яркой и менее предсказуемой.

Для одиноких Стрельцов это может быть время новых знакомств и встречи с человеком, с которым захочется построить серьезные отношения. Те, у кого уже есть пара, могут перейти на новый этап в отношениях.

Астролог также считает, что Стрельцы будут постепенно оставлять позади токсичные сценарии и старые эмоциональные циклы, которые мешали им двигаться вперед.

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