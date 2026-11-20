12 место - Скорпион

Скорпионы редко позволяют кому-то пользоваться своей добротой без последствий. Они хорошо чувствуют манипуляции, не боятся отказывать и могут быстро вычеркнуть из своей жизни тех людей, которые переходят границы.

11 место - Овен

Овны не из тех, кто будет молча терпеть чужие прихоти, особенно если это мешает их планам. Они могут помочь, но как только почувствуют, что их используют, сразу дадут об этом знать.

10 место - Водолей

Водолеи ценят личную свободу и не очень любят, когда кто-то пытается переложить на них свои проблемы. Они могут поддержать близкого человека, но не станут постоянно решать чужие вопросы в ущерб себе.

9 место - Лев

Львы охотно помогают тем, кого любят, и часто берут на себя больше, чем нужно. Однако они не терпят неблагодарности, а если заметят, что их щедрость воспринимают как должное, они быстро изменят отношение к человеку.

8 место - Стрелец

Стрельцы не любят лишних обязательств и стараются не разрешать другим ограничивать их свободу. В то же время из-за щедрости и желания поддержать друзей они иногда соглашаются с тем, чего совсем не планировали.

7 место - Телец

Тельцы могут долго помогать другим, даже если сами уже устали или имеют множество собственных дел. Им трудно отказать близким, но если кто-то начнет регулярно злоупотреблять их терпением, упрямство быстро поставит все на свои места.

6 место - Близнецы

Близнецы часто соглашаются помочь просто потому, что не хотят никого обидеть или портить отношения. Поэтому их легко втянуть в чужие планы, бесконечные разговоры и дела, которые вообще не входили в их обязанности.

5 место - Козерог

Козероги привыкли быть ответственными и часто берут на себя больше, чем могут выдержать. Коллеги, друзья и даже родственники быстро замечают, что на них можно положиться, поэтому часто перекладывают на представителей этого знака свои обязанности.

4 место - Дева

Девам сложно пройти мимо чужой проблемы, особенно если они знают, как ее решить. Они могут самостоятельно взяться за работу других, исправлять чужие ошибки и тратить свое время, а потом удивляться, почему никто не спешит помогать им.

3 место - Весы

Весы больше всего стремятся к гармонии в отношениях, поэтому часто соглашаются на чужие просьбы, даже если им это неудобно. Им страшно разочаровать кого-то или спровоцировать конфликт, из-за чего собственные желания нередко оказываются на последнем месте.

2 место - Рыбы

Рыбы очень участливы и могут беспокоиться о чужих проблемах так, будто это их собственные. Они часто дают второй, третий и даже десятый шанс тем, кто этого не заслуживает, а отказать человеку, который просит о помощи, для них настоящее испытание.

1 место - Рак

Раки настолько привязываются к близким, что иногда готовы жертвовать собственным комфортом ради их покоя. Они могут терпеть неблагодарность и постоянно выручать других, лишь бы не испортить отношения. Именно поэтому представители этого знака рискуют оказаться в ситуации, когда все привыкли получать от них помощь, но мало кто задумывается об их потребностях.