12 місце - Скорпіон

Скорпіони рідко дозволяють комусь користуватися своєю добротою без наслідків. Вони добре відчувають маніпуляції, не бояться відмовляти й можуть швидко викреслити зі свого життя тих людей, які переходять межі.

11 місце - Овен

Овни не з тих, хто мовчки терпітиме чужі забаганки, особливо якщо це заважає їхнім планам. Вони можуть допомогти, але щойно відчують, що їх використовують, одразу дадуть про це знати.

10 місце - Водолій

Водолії цінують особисту свободу й не дуже люблять, коли хтось намагається перекласти на них свої проблеми. Вони можуть підтримати близьку людину, але не стануть постійно розв'язувати чужі питання на шкоду собі.

9 місце - Лев

Леви охоче допомагають тим, кого люблять, і часто беруть на себе більше, ніж потрібно. Проте вони не терплять невдячності, а якщо помітять, що їхню щедрість сприймають як належне, швидко змінять ставлення до людини.

8 місце - Стрілець

Стрільці не люблять зайвих зобов'язань і намагаються не дозволяти іншим обмежувати їхню свободу. Водночас через щедрість і бажання підтримати друзів вони іноді погоджуються на те, чого зовсім не планували.

7 місце - Телець

Тельці можуть довго допомагати іншим, навіть якщо самі вже втомилися або мають чимало власних справ. Їм важко відмовити близьким, але якщо хтось почне регулярно зловживати їхньою терплячістю, упертість швидко поставить усе на свої місця.

6 місце - Близнюки

Близнюки часто погоджуються допомогти просто тому, що не хочуть нікого засмучувати або псувати стосунки. Через це їх легко втягнути в чужі плани, нескінченні розмови та справи, які взагалі не входили до їхніх обов'язків.

5 місце - Козоріг

Козороги звикли бути відповідальними й нерідко беруть на себе більше, ніж можуть витримати. Колеги, друзі та навіть родичі швидко помічають, що на них можна покластися, тому часто перекладають на представників цього знака власні обов'язки.

4 місце - Діва

Дівам складно пройти повз чужу проблему, особливо якщо вони знають, як її вирішити. Вони можуть самостійно взятися за роботу інших, виправляти чужі помилки й витрачати власний час, а потім дивуватися, чому ніхто не поспішає допомагати їм.

3 місце - Терези

Терези понад усе прагнуть гармонії у стосунках, тому часто погоджуються на чужі прохання, навіть коли їм це незручно. Їм страшно розчарувати когось або спровокувати конфлікт, через що власні бажання нерідко опиняються на останньому місці.

2 місце - Риби

Риби дуже співчутливі й можуть перейматися чужими проблемами так, ніби це їхні власні. Вони часто дають другий, третій і навіть десятий шанс тим, хто цього не заслуговує, а відмовити людині, яка просить про допомогу, для них справжнє випробування.

1 місце - Рак

Раки настільки прив'язуються до близьких, що часом готові жертвувати власним комфортом заради їхнього спокою. Вони можуть терпіти невдячність та постійно виручати інших, аби тільки не зіпсувати стосунки. Саме тому представники цього знаку ризикують опинитися в ситуації, коли всі звикли отримувати від них допомогу, але мало хто замислюється про їхні потреби.