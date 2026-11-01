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Гороскопы 01 ноября 2026, 08:27

Денежный маникюр на ноябрь: этот оттенок считается магнитом для удачи

В ноябре следует обратить внимание на один оттенок, которому приписывают особую энергетику
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Маникюр на осень 2026 (коллаж: Styler)
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Ноябрь 2026 - время обновления и новых возможностей, и даже маникюр может стать символом желаемых перемен. Астрологи связывают один из самых модных оттенков сезона с финансовым достатком, успехом и уверенностью.

Styler рассказывает, каким оттенком необходимо покрывать ногти в ноябре, чтобы привлечь деньги и успех.

Что такое цвет удачи и везения

Цвет удачи - это оттенок, которому в разных традициях и символических практиках приписывают способность притягивать положительные события и благоприятные изменения. Считается, что его можно использовать в образе, аксессуарах или деталях, чтобы создать нужный настрой и настроиться на успех.

Особенно часто такие цвета выбирают перед важными событиями - встречами, переговорами, собеседованиями или другими ситуациями, где хочется чувствовать себя увереннее. В то же время воспринимать это следует именно как символическую практику, а не как гарантию финансового успеха.

Какой цвет принесет удачу в ноябре 2026

Финансово удачный оттенок на ноябрь - бургунди или, как его еще называют, винный, марсала.

Бургунди сочетает в себе красную энергию и сдержанность коричневого. В символических и эзотерических трактовках красный ассоциируют с силой, активностью и решительностью, а коричневый - со стабильностью, надежностью и материальным благополучием.

Считается, что он символизирует уверенность в собственных решениях, стремление к достатку и готовность работать над финансовыми целями.

Как отмечает на своей странице в Instagram астролог Astro Muse Mari, этот цвет можно добавить в повседневную жизнь с помощью аксессуаров, сумки, телефона или маникюра.

Какой маникюр выбрать в ноябре 2026

У бургунди много вариаций, поэтому можно подобрать оттенок под длину ногтей, форму и собственный стиль.

  • Темный винный - насыщенный цвет с холодным подтоном, который выглядит элегантно.
  • Шоколадно-бордовый - более теплый вариант с коричневым оттенком.
  • Марсала - более мягкий красно-коричневый цвет, который хорошо подходит для повседневного маникюра.
  • Глубокий бургунди - почти черный в приглушенном освещении, особенно эффектен с глянцевым покрытием.

Для классического варианта можно выбрать однотонное покрытие. Если хочется акцента, следует добавить декор.

Денежный маникюр на ноябрь 2026 (фото: instagram.com/gelcare.official)

Какая форма ногтей лучше всего подходит к бургунди

Этот оттенок универсален и хорошо смотрится на разной длине:

  • короткий квадрат - сдержанный вариант для тех, кто предпочитает практичность;
  • миндалевидная форма - подчеркивает глубину цвета и визуально удлиняет пальцы;
  • овальная форма - придает образу мягкости и подходит к минималистичному дизайну.
Денежный маникюр на ноябрь 2026 (фото: pinterest.com)

Каким дизайном разнообразить денежный маникюр

Бургунди с минималистическими деталями

Маленькие звездочки, цветы, сердечки, тонкие линии или геометрические элементы помогут разнообразить покрытие. Можно украсить только один-два ногтя, оставив остальные однотонными.

Бургунди с дизайном (фото: instagram.com/heygreatnails)

Градиент (омбре)

Переход от черного к бордовому создает эффект глубины и внутреннего покоя. Такой маникюр идеально подходит тем, кто стремится к стабильности в финансах и карьере.

Бордовый омбре (фото: instagram.com/overglowedit)

Бордовый френч

Френч в винно-бордовых тонах - это удачное сочетание сдержанности и роскоши. Такой вариант прекрасно подойдет для деловых женщин, желающих сохранить элегантность, но придать образу силы.

Бордовый французский маникюр (фото: instagram.com/thehotblend)
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