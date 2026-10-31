Каким будет ноябрь 2026 для каждого знака Зодиака: прогноз астролога Хани

Овен

Ноябрь 2026 принесет Овнам сильное желание перемен в любви и личной жизни. После 12 ноября вы можете по-новому взглянуть на человека, который рядом, а ближе к концу месяца ощутите больше страсти и решительности. Не тратьте время на отношения и занятия, которые больше не вызывают у вас неподдельного интереса.

Телец

В ноябре Тельцы будут острее чувствовать собственную ценность и потребуют уважения своих усилий. После 13 ноября станет легче разобраться в ситуациях, где ваши заслуги оставались незамеченными. Если кто-нибудь продолжит воспринимать вашу помощь как должное, вы будете готовы дистанцироваться от таких людей.

Близнецы

Ноябрь может принести Близнецам важные осознания и ответы на вопросы, которые давно не давали покоя. Особое внимание обратите на события 1 и 11 ноября: случайный разговор или новая информация помогут увидеть то, что раньше не замечали. Не игнорируйте открывающиеся перед вами возможности.

Рак

Для Раков ноябрь станет месяцем самостоятельности и уверенных решений. Особенно продуктивным может быть период с 12 по 18 ноября, когда появится желание наконец-то заняться собственными планами без ожидания чужого одобрения. Внимательно отнеситесь к своему окружению: оставляйте рядом тех, кто действительно поддерживает вас.

Лев

В ноябре Львы смогут показать близким свою более чувствительную и преданную сторону. Новолуние в Скорпионе 9 ноября усилит желание разобраться в собственных чувствах и укрепить важные связи. Не бойтесь говорить о том, что вас беспокоит, ведь искренность поможет другим лучше понять вас.

Дева

Ноябрь научит Дев четче определять свои приоритеты и отказываться от того, что им не подходит. После 13 ноября, когда Венера и Меркурий завершат ретроградное движение, вам будет легче использовать информацию, которую удалось получить раньше. Не соглашайтесь на компромиссы, противоречащие вашим принципам.

Весы

Для Весов ноябрь станет продолжением положительных изменений, которые начались еще в прошлом месяце. После 12 ноября вы лучше поймете, почему новая возможность или знакомство так сильно вас заинтересовали. Полнолуние в Близнецах 24 ноября поможет определиться, готовы ли вы сделать это направление частью своего будущего.

Скорпион

В ноябре Скорпионам придется чаще проявлять инициативу и отстаивать свои убеждения. Первая четверть Луны в Водолее 17 ноября подтолкнет к конкретным действиям, а ближе к 20 ноября возрастет желание откровенно говорить о своих истинных намерениях. Не ждите, пока другие сделают первый шаг, если результат действительно зависит от вас.

Стрелец

Ноябрь подарит Стрельцам больше смелости быть собой и отказаться от чужих ожиданий. Новолуние в Скорпионе 9 ноября усилит стремление к личной свободе, а 17 ноября станет хорошим поводом пересмотреть свои желания и цели. Не ограничивайте себя только потому, что кому-то непонятны ваши решения.

Козерог

В ноябре Козероги могут удивить окружающих быстротой и решительностью своих действий. Особенно активным будет период после 17 ноября, когда появится желание поскорее воплощать задуманное. Не тратьте слишком много времени на объяснение своих решений тем, кто не готов услышать вас, но убедитесь, что ваши шаги хорошо продуманы.

Водолей

Ноябрь поможет Водолиям почувствовать больше уверенности в себе и собственных возможностях. Новолуние в Скорпионе 9 ноября будет способствовать переосмыслению личных целей, а после 13 ноября может появиться большее желание делиться своими идеями с другими. Используйте этот период, чтобы заявить о себе и найти единомышленников.

Рыбы

Для Рыб ноябрь станет временем более глубокого понимания собственных желаний и долгосрочных целей. Даты 1 и 11 ноября могут стать поводом вернуться к мечтам, которые вы начали воплощать раньше, и увидеть первые результаты своих усилий. Не скрывайте своих планов от людей, которым доверяете: их поддержка может придать вам уверенность.