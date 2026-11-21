Свинья

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Свиней конец недели может стать поворотным моментом в финансовых вопросах. После периода трудностей появится возможность наконец взять расходы под контроль и понять, как эффективнее распоряжаться деньгами. По прогнозу Гмиттер, снижение тревожности поможет представителям знака спокойнее оценить свое материальное положение. Это удачное время, чтобы начать экономить, пересмотреть бюджет и подумать о способах приумножения накоплений.

Кролик

Годы рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кроликам финансовые перспективы могут открыться благодаря хорошей репутации и поддержке людей, которые ценят их способности. Кто-то из прошлого может предложить интересную возможность или помочь найти работу, которая будет отвечать вашим потребностям. Гмиттер советует не бояться открыто говорить о желаемом заработке, условиях труда и собственных амбициях. Ваши предыдущие усилия и готовность помогать другим могут наконец принести ощутимую пользу.

Коза

Годы рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Для Коз конец недели может открыть новые возможности для увеличения дохода. Окружение обратит внимание на ваши творческие способности, нестандартные идеи и навыки, которые могут оказаться полезными другим. По прогнозу астролога, не стоит отмахиваться от комплиментов и предложений сотрудничества - за ними может стоять реальная финансовая перспектива. Используйте свои таланты и не бойтесь превращать интересные идеи в дополнительный источник заработка.

Тигр

Годы рождения: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тиграм следует сосредоточиться на долгосрочных финансовых целях, а не искать быстрое обогащение. Ария Гмиттер прогнозирует благоприятный период для подготовки к важным переговорам по зарплате и лучшим условиям работы. Представителям знака следует заранее оценить свои обязанности, достижения и аргументы, которые помогут обосновать желаемый уровень вознаграждения. Уверенность, четкий план и настойчивость могут помочь Тиграм добиться более выгодных договоренностей.