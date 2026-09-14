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Гороскопы 14 сентября 2026, 20:12

Львы, Скорпионы и Рыбы: эти знаки Зодиака наконец-то отпустят прошлое

После непростого периода они наконец-то почувствуют, что могут снова жить счастливо
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Знаки Зодиака, у которых начинается белая полоса в сентябре 2026 (фото: Styler)
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С 14 сентября для Львов, Скорпионов и Рыб начинается период положительных перемен. Представители этих знаков Зодиака смогут попрощаться со старыми переживаниями и открыться новому этапу в жизни.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, что именно ждет каждый из этих знаков.

Лев

Львы наконец-то могут перестать сожалеть о том, что уже осталось в прошлом. Вы поймете: время невозможно вернуть, но его можно наполнить новыми счастливыми моментами.

Растущая Луна в Скорпионе поможет посмотреть на жизнь под другим углом и вспомнить, сколько всего хорошего еще ждет впереди. Позвольте себе отпустить старую боль и больше не держаться за то, что уносит вашу энергию.

Скорпион

Скорпионы с 14 сентября могут ощутить настоящий прилив радости и уверенности. Растущая Луна в вашем знаке напомнит, что вы сильны, достойны счастья и не должны постоянно сомневаться в себе.

Вы уже устали от периода, когда отрицательные мысли диктовали вам настроение. Теперь пора поверить, что хорошие изменения могут быть длительными, а счастливая жизнь - не случайность, а ваш сознательный выбор.

Рыбы

Рыбы могут неожиданно почувствовать ту самую легкость, по которой давно скучали. Воспоминания о беззаботных временах напомнят вам, что радость никуда не исчезла - просто последние события заставили вас смотреть на мир мрачнее.

Растущая Луна в Скорпионе поможет вернуть надежду и внутреннюю искру. Вы снова захотите делать то, что доставляет удовольствие, и перестанете жить только по правилам и ожиданиям других.

Главное в этот день - не испугаться собственного счастья и позволить себе насладиться им сполна.

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