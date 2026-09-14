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Гороскопи 14 вересня 2026, 20:12

Леви, Скорпіони та Риби: ці знаки Зодіаку нарешті відпустять минуле

Після непростого періоду вони нарешті відчують, що можуть знову жити щасливо
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Знаки Зодіаку, у яких починається біла смуга у вересні 2026 (фото: Styler)
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З 14 вересня для Левів, Скорпіонів і Риб розпочинається період позитивних змін. Представники цих знаків Зодіаку зможуть попрощатися зі старими переживаннями та відкритися новому етапу життя.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, що саме чекає на кожен із цих знаків.

Лев

Леви нарешті можуть перестати шкодувати за тим, що вже залишилося в минулому. Ви зрозумієте: час неможливо повернути, але його можна наповнити новими щасливими моментами.

Зростаючий Місяць у Скорпіоні допоможе подивитися на життя під іншим кутом і згадати, скільки всього хорошого ще чекає попереду. Дозвольте собі відпустити старий біль і більше не триматися за те, що забирає вашу енергію.

Скорпіон

Скорпіони з 14 вересня можуть відчути справжній приплив радості та впевненості. Зростаючий Місяць у вашому знаку нагадає, що ви сильні, гідні щастя і не повинні постійно сумніватися у собі.

Ви вже втомилися від періоду, коли негативні думки диктували вам настрій. Тепер настав час повірити, що хороші зміни можуть бути тривалими, а щасливе життя - не випадковість, а ваш свідомий вибір.

Риби

Риби можуть несподівано відчути ту саму легкість, за якою давно сумували. Спогади про безтурботні часи нагадають вам, що радість нікуди не зникла - просто останні події змусили вас дивитися на світ похмуріше.

Зростаючий Місяць у Скорпіоні допоможе повернути надію та внутрішню іскру. Ви знову захочете робити те, що приносить задоволення, і перестанете жити лише за правилами та очікуваннями інших.

Головне цього дня - не злякатися власного щастя і дозволити собі насолодитися ним сповна.

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