Увидели - купили: эти знаки Зодиака чаще всего тратят деньги спонтанно

12 место - Козерог

Козерог редко тратит деньги спонтанно, ведь привык думать о будущем. Перед большой покупкой он все просчитает, сравнит варианты и только после этого получит кошелек.

11 место - Дева

Дева хорошо знает, куда идут ее деньги, и не любит покупать вещи без надобности. Она может долго откладывать на желаемую покупку, зато импульсивные затраты случаются с ней нечасто.

10 место - Телец

Телец любит качественные и красивые вещи, поэтому способен потратить немалую сумму на то, что действительно пришлось по душе. Однако обычно это не бездумные покупки - он хочет получить максимум удовольствия и пользы за свои деньги.

9 место - Скорпион

Скорпион не склонен тратиться на все подряд и обычно хорошо контролирует свои финансы. Однако если он чего-нибудь сильно захотел, убедить его отказаться от покупки будет непросто.

8 место - Рак

Рак достаточно осторожен с деньгами, но легко тратит их на дом, семью и любящих людей. Для него покупка подарка или создание уюта часто важнее строгого соблюдения бюджета.

7 место - Водолей

Водолей может месяцами экономить, а потом внезапно потратить значительную сумму на что-нибудь необычное. Его слабое место - интересные гаджеты, новые впечатления и вещи, которые позволяют выделиться.

6 место - Овен

Овен любит действовать быстро, и это касается покупок. Увидел вещь, захотел – и уже через несколько минут может оформить заказ, не особо думая о том, была ли она ему нужна.

5 место - Стрелец

Стрелец легко тратит деньги на путешествия, развлечения и яркие впечатления. Он не любит отказывать себе в удовольствиях ради далекой перспективы, поэтому в конце месяца кошелек может напомнить о его любви к приключениям.

4 место - Близнецы

Близнецы легко увлекаются новыми вещами и могут купить что-нибудь просто потому, что это показалось им интересным. Особенно опасны для их бюджета спонтанные покупки, скидки и фраза "это мне точно пригодится".

3 место - Весы

Весы тяжело проходят мимо красивых вещей, стильной одежды и всего, что делает жизнь приятнее. Они могут долго убеждать себя, что покупка была необходима, даже если изначально планировали просто посмотреть.

2 место - Лев

Лев любит качество, комфорт и вещи, подчеркивающие его статус, поэтому легко может потратить больше, чем планировал. Особенно сложно ему устоять перед дорогой покупкой, которая действительно производит впечатление.

1 место - Рыбы

Рыбы чаще всего покупают под влиянием настроения и эмоций, а мысль "я просто хочу себя порадовать" легко побеждает здравый смысл. Они могут потратить деньги на красивую, милую или совсем ненужную вещь, а потом думать, зачем она им была.