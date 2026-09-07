Не торопитесь с важными решениями: астролог назвала опасные и удачные дни недели

7 сентября

Начало недели по прогнозу астролога не подходит для новых дел и важных решений. Также Соловьева не рекомендует планировать хирургические и стоматологические вмешательства, поход к парикмахеру, оформление брака и романтические свидания.

Особо осторожными следует быть людям, деятельность которых связана с руководящими должностями, творчеством, педагогикой, детьми и предметами роскоши. В то же время день может подойти для завершения отношений с ненадежными людьми, подачи апелляций и поиска защиты.

Астролог также предупреждает о повышенной вероятности воровства.

С 16:40 до 19:49 по киевскому времени Луна будет "без курса". В этот промежуток Соловьева советует не начинать и не менять ничего важного, воздержаться от значительных покупок и относиться к новым предложениям и идеям.

8 сентября

Это один из самых благоприятных дней сентября , но с важным исключением - периодом с 10:58 до 12:38.

В другое время можно начинать новые дела, принимать важные решения, знакомиться, планировать путешествия, романтические свидания, посещать парикмахера, а также проводить запланированные хирургические и стоматологические вмешательства.

Особо благоприятным день астролог называет для предпринимательства, коммерции, творческой и интеллектуальной работы. Также желательно возвращать долги.

А вот с 10:58 до 12:38 Луна будет находиться в разрушительном градусе Льва. В настоящее время Соловьева не советует назначать важные дела. По ее прогнозу, в особой осторожности нуждаются вопросы лидерства, творчества, денег, детей и личных отношений.

В течение дня астролог советует отказаться от алкоголя и избегать открытого огня.

9 сентября

Среда не подходит для старта важных дел, принятия серьезных решений, смены места жительства, устройства на новую работу, брака или развода.

Не стоит планировать важные переговоры, подписание новых договоров, приобретение техники, ответственные командировки, экзамены и необходимые платежи.

Астролог также призывает быть внимательными к информации и собственным вещам: избегать сплетен и лишних разговоров, проверять полученные сведения и следить, чтобы ничего не потерять.

Вместо этого можно заниматься ремонтом и перестройкой помещений. Поход к парикмахеру в этот день также благоприятный.

10 сентября

Самой напряженной датой недели Соловьева называет 10 сентября - это критический и стрессовый день.

Не рекомендуется начинать новые дела и принимать важные решения. Особенно это касается бизнеса, юриспруденции, путешествий, образования, науки, международного сотрудничества и других вопросов, связанных с заграницей.

Зато лучше завершать текущие дела, подводить итоги, возвращать долги, готовить отчеты и выполнять рутинную работу.

В этот же день Венера переходит в знак Скорпиона, где будет находиться до 25 октября. По прогнозу Соловьевой, этот период может принести изменения в сфере финансов, партнерства, отношений, творчества, искусства и материальных ценностей.

Еще один сложный промежуток начнется в 19:21 10 сентября и продлится до 09:34 следующего дня. В это время Меркурий будет находиться в так называемом разрушительном градусе Весов. Астролог советует не планировать на эти часы важные дела, связанные с общением, документами, транспортом, поездками, торговлей, учебой и гаджетами.

11 сентября

В 06:27 по киевскому времени состоится Новолуние в Деве.

Обычно в первый час после Новолуния в астрологии считают благоприятным для формирования планов, однако на этот раз Соловьева советует отказаться от такой практики. Причина - Меркурий до 09:34 будет оставаться в разрушительном градусе Весов.

В фокусе этого Новолуния, по прогнозу астролога, могут оказаться работа, здоровье, коллектив, подчиненные и домашние животные.

В общем день не подходит для новых начинаний, дорогих покупок, оформления брака, кредитов, регистрации бизнеса, смены имиджа, пластических и косметологических процедур.

Кроме того, с 08:52 и до конца суток Луна будет "без курса". В настоящее время лучше ничего важного не начинать, не делать значительных покупок и не возлагать больших надежд на новые предложения.

12 сентября

После напряженных предыдущих дней придет еще один из самых благоприятных дней сентября.

По словам Соловьевой, 12 сентября подходит для новых дел и важных решений, похода к парикмахеру, дорогим покупкам, далеким путешествиям, важным деловым мерам и устройству на новую работу.

Это также день активности, борьбы и соревнований. Астролог рекомендует физические нагрузки и занятия спортом, а также советует вернуться к начатым ранее делам.

13 сентября

До 17:26 воскресенье будет благоприятным для новых начинаний, важных решений, путешествий, командировок и новых знакомств.

Также можно заниматься делами, связанными с творчеством, досугом и детьми, выступать перед аудиторией. День подходит для домашних дел, семейного отдыха и прогулок по природе.

После 17:26 ситуация изменится: Луна до конца суток будет "без курса". Потому все важные решения, покупки и начинания Соловьева советует завершить к этому времени.