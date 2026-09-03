Разбить чашку или тарелку к счастью или неприятностям? Что говорят народные приметы

Если чашка разбилась случайно

В народных поверьях случайно разбитую посуду чаще всего считают хорошим знаком. Считалось, что вместе с ненужной или старой вещью из дома символически уходит что-то негативное, а на ее месте может появиться что-то новое.

Поэтому разбитая чашка могла предвещать приятные новости, неожиданную встречу или перемены в жизни.

Особенно если посуда разбилась без ссоры или злости - просто выскользнула из рук.

К чему разбилась тарелка

Тарелка имеет несколько иную символику. Она ассоциируется с домом, семейным столом, обилием и гостеприимством.

Поэтому ее случайное падение могли воспринимать как предвестник перемен в семье. А если тарелка разлетелась на многие кусочки, это иногда трактовали даже как знак будущего изобилия и радости.

Но есть нюанс: если посуда не разбилась, а лишь пошла трещинами, народные поверья относились к этому более осторожно.

Разбить посуду на свадьбе - к счастью

Здесь примета превратилась в подлинную традицию. На свадьбах посуду могут разбивать намеренно, желая молодоженам счастливой жизни, любви и достатка.

Поэтому звон разбитой тарелки или бокала на празднике воспринимается совсем не как повод расстраиваться. Напротив - это символическое пожелание оставить все плохое сзади.

Разбитая посуда - к счастью или к беде? (фото: pinterest.com)

А если посуду разбил ребенок?

По народным поверьям, и здесь не стоит сразу ждать неприятностей. Детская неосторожность могла трактоваться как предвестник радости или хорошей новости.

Хотя в реальной жизни объяснение, конечно, гораздо прозаичнее: маленькие руки просто еще не всегда хорошо контролируют движения.

Когда разбитая посуда - не к счастью

Не каждую ситуацию народные приметы считали положительной. Если тарелку или чашку разбили специально, во время ссоры или в приступе злобы, это уже связывали с негативными эмоциями и конфликтами в доме.

Поэтому важным считалось не только то, что разбилось, но и обстоятельства.

Что делать с обломками

Если случилась такая маленькая домашняя катастрофа, не стоит хранить обломки "на память". По поверьям, разбитую посуду лучше собрать и вынести из дома, не оставляя ее надолго.

А дальше - можно просто сказать традиционное "к счастью" и не портить себе настроение.

Так это все-таки к счастью?

Если верить народным приметам - в большинстве случаев да. Случайно разбитая чашка или тарелка символизирует завершение чего-нибудь старого и освобождение места для нового.

Конечно, никаких научных доказательств того, что разбитая посуда предполагает предстоящие события, нет. Но, может быть, именно поэтому эта примета и живет столько лет: когда на полу лежат обломки любимой чашки, гораздо приятнее подумать "к счастью", чем "какая досада".