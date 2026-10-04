rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Гороскопы Стрельцы, Водолеи и Весы получат шанс на новый старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 октября
Гороскопы 04 октября 2026, 20:09

Стрельцы, Водолеи и Весы получат шанс на новый старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 октября

Главное сейчас - не упустить момент, когда обстоятельства начнут складываться в вашу пользу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какие знаки Зодиака будут счастливы в октябре 2026 (коллаж: Styler)
Поделиться:

Некоторых знаков Зодиака на следующей неделе ждет особенно благоприятный период. По словам астролога Кейт Роуз, с 4 по 11 октября трое из них могут почувствовать приток удачи и уверенности в собственных силах.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает подробнее, о ком идет речь.

Важную роль в этом играет Новолуние в Весах, которое будет 10 октября. Этот астрологический период может стать своеобразной точкой для новых планов, желаний и решений. Астролог советует не бояться мечтать масштабно, но перед активными действиями четко определить, к чему именно вы стремитесь.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе следует больше доверять себе и собственным решениям. Представители знака могут заметить вокруг множество доказательств того, что они способны справиться даже с непростыми задачами.

Прошлые неудачи будут постепенно терять власть над вами, а на смену сомнениям придет уверенность. Именно она поможет Стрельцам решиться на правильный риск и сделать шаг навстречу своим мечтам.

Водолей

Водолеям астролог советует позволить себе немного спонтанности и не пытаться контролировать каждую деталь своей жизни. На этой неделе важно оставаться открытыми для новых планов и возможностей, даже если они появятся неожиданно.

Новолуние в Весах 10 октября может подарить ощущение легкости и помочь больше наслаждаться жизнью. В то же время не стоит торопиться - иногда именно пауза позволяет заметить возможности, которые раньше оставались незаметными.

Весы

Для Весов эта неделя станет временем желаний и новых замыслов. Астролог советует не стесняться говорить о том, чего вы действительно хотите, и позволить себе вернуться к мечтам, которые приносили радость в детстве.

Это может помочь взглянуть на привычные вещи по-новому и вдохновиться на важные изменения. Вера в собственные желания и готовность действовать может стать для Весов источником удачи в ближайшие дни.

Читайте также Головоломка со спичками: найдите ошибку на фото и исправьте равенство за один ход 04 октября 2026, 19:33 Морковные клецки с чесноком и чили: яркий рецепт без мяса и яиц (видео) 04 октября 2026, 18:46 Как убрать жвачку c одежды: проверенные методы для разных типов тканей 04 октября 2026, 18:03 "Чувства не спрашивают": Ирина Билык заговорила о новой любви и показалась на видео с цветами 04 октября 2026, 17:19
Больше интересного
Полезное Пятна на одежде после стирки: эффективные способы удаления жира, кофе, вина и косметики 04 октября 2026, 16:33
Вкусно Батат с BBQ-курицей: пошаговый рецепт сытного ужина в аэрогриле 04 октября 2026, 15:58
Люди Джамала впервые вышла на сцену с сыновьями: какими выросли Эмир и Селим 04 октября 2026, 15:12
Тренды Психологические триллеры на осень: новые книги от Холли Джексон и других авторов 04 октября 2026, 14:21
Полезное Чеснок, лук и поздний урожай в октябре: что нужно сделать на огороде до холодов 04 октября 2026, 13:47