Стрельцы, Водолеи и Весы получат шанс на новый старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 октября

Важную роль в этом играет Новолуние в Весах, которое будет 10 октября. Этот астрологический период может стать своеобразной точкой для новых планов, желаний и решений. Астролог советует не бояться мечтать масштабно, но перед активными действиями четко определить, к чему именно вы стремитесь.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе следует больше доверять себе и собственным решениям. Представители знака могут заметить вокруг множество доказательств того, что они способны справиться даже с непростыми задачами.

Прошлые неудачи будут постепенно терять власть над вами, а на смену сомнениям придет уверенность. Именно она поможет Стрельцам решиться на правильный риск и сделать шаг навстречу своим мечтам.

Водолей

Водолеям астролог советует позволить себе немного спонтанности и не пытаться контролировать каждую деталь своей жизни. На этой неделе важно оставаться открытыми для новых планов и возможностей, даже если они появятся неожиданно.

Новолуние в Весах 10 октября может подарить ощущение легкости и помочь больше наслаждаться жизнью. В то же время не стоит торопиться - иногда именно пауза позволяет заметить возможности, которые раньше оставались незаметными.

Весы

Для Весов эта неделя станет временем желаний и новых замыслов. Астролог советует не стесняться говорить о том, чего вы действительно хотите, и позволить себе вернуться к мечтам, которые приносили радость в детстве.

Это может помочь взглянуть на привычные вещи по-новому и вдохновиться на важные изменения. Вера в собственные желания и готовность действовать может стать для Весов источником удачи в ближайшие дни.