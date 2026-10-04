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Гороскопи 04 жовтня 2026, 20:09

Стрільці, Водолії та Терези отримують шанс на новий старт: прогноз астролога Роуз на 4-11 жовтня

Головне зараз - не проґавити момент, коли обставини почнуть складатися на вашу користь
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Які знаки Зодіаку будуть щасливими у жовтні 2026 (колаж: Styler)
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На деяких знаків Зодіаку наступного тижня чекає особливо сприятливий період. За словами астролога Кейт Роуз, із 4 до 11 жовтня три з них можуть відчути приплив удачі та впевненості у власних силах.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає детальніше, про кого йдеться.

Важливу роль у цьому відіграє Молодик у Терезах, який буде 10 жовтня. Цей астрологічний період може стати своєрідною точкою відліку для нових планів, бажань і рішень. Астролог радить не боятися мріяти масштабно, але перед активними діями чітко визначити, чого саме ви прагнете.

Стрілець

Стрільцям цього тижня варто більше довіряти собі та власним рішенням. Представники знаку можуть помітити навколо чимало доказів того, що вони здатні впоратися навіть із непростими завданнями.

Минулі невдачі поступово втрачатимуть владу над вами, а на зміну сумнівам прийде впевненість. Саме вона допоможе Стрільцям наважитися на правильний ризик і зробити крок назустріч своїм мріям.

Водолій

Водоліям астролог радить дозволити собі трохи спонтанності та не намагатися контролювати кожну деталь свого життя. Цього тижня важливо залишатися відкритими до нових планів і можливостей, навіть якщо вони з'являться несподівано.

Молодик у Терезах 10 жовтня може подарувати відчуття легкості та допомогти більше насолоджуватися життям. Водночас не варто поспішати - іноді саме пауза дозволяє помітити можливості, які раніше залишалися непомітними.

Терези

Для Терезів цей тиждень стане часом бажань і нових задумів. Астролог радить не соромитися говорити про те, чого ви насправді хочете, і дозволити собі повернутися до мрій, які приносили радість у дитинстві.

Це може допомогти поглянути на звичні речі по-новому та надихнутися на важливі зміни. Віра у власні бажання й готовність діяти можуть стати для Терезів джерелом удачі найближчими днями.

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