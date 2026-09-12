Таро-гороскоп на 12 сентября: кому карты советуют действовать, а кому подождать

Овен

Карта Таро: Повешенный

12 сентября Овнам следует притормозить и посмотреть на ситуацию под другим углом. Карта Повешенный советует не форсировать события: иногда пауза помогает увидеть решение, которое раньше оставалось незаметным.

Телец

Карта Таро: Солнце

Тельцов ждет день ясности, хорошего настроения и приятных новостей. Солнце советует не прятаться в тени и смелее проявлять себя - ваши усилия могут наконец получить заслуженное признание.

Близнецы

Карта Таро: Императрица

Близнецам карта Императрица советует обратить внимание на комфорт, творчество и отношения с близкими. Это хороший день, чтобы позволить себе больше заботы о себе и заняться делом, которое доставляет удовольствие.

Рак

Карта Таро: Маг

Ракам следует полагаться на собственные способности и не ждать, пока кто-то другой сделает первый шаг. Маг напоминает: у вас уже есть необходимые ресурсы, поэтому 12 сентября можно смело брать инициативу в свои руки.

Лев

Карта Таро: Дьявол

Львам карта Дьявол советует внимательнее присмотреться к тому, что забирает их энергию или заставляет действовать вопреки собственным интересам. Не стоит позволять зависимостям, ревности или соблазнам управлять вашими решениями.

Дева

Карта Таро: Башня

Для Дев этот день может принести неожиданный поворот или разрушение планов, которые казались непоколебимыми. Башня советует не цепляться за старое: даже резкие изменения иногда освобождают место для чего-нибудь гораздо лучшего.

Весы

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть для Весов не означает буквальных потерь - она символизирует завершение одного этапа и начало другого. 12 сентября следует отпустить то, что уже исчерпало себя, и не бояться двигаться дальше.

Скорпион

Карта Таро: Влюбленные

Скорпионам в этот день придется прислушиваться не только к эмоциям, но и собственным ценностям. Влюбленные могут указывать на важный выбор в отношениях или другой сфере жизни, где нужно честно ответить себе, чего вы действительно хотите.

Стрелец

Карта Таро: Мир

Стрельцам карта Мир обещает завершение важного процесса и ощущение, что пазл наконец-то сложился. Это подходящий момент, чтобы оценить пройденный путь, закрыть старые дела и смело планировать следующий этап.

Козерог

Карта Таро: Дурак

Козерогам следует позволить себе немного спонтанности и не пытаться просчитать каждый последующий шаг. Дурак советует быть открытыми к новому опыту, даже если он пока кажется непредсказуемым.

Водолей

Карта Таро: Луна

Водолеям 12 сентября может быть сложнее отличить интуицию от тревог и собственных предположений. Карта Луна советует не делать поспешных выводов и проверять информацию, прежде чем принимать важные решения.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Кубков

Для Рыб это день близости, взаимопонимания и общения. Двойка Кубков благоприятна для любви и партнерства, поэтому не бойтесь говорить о своих чувствах и делать шаг навстречу важному человеку.