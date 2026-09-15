Таро-гороскоп на 15 сентября: советы для всех знаков Зодиака про важные решения
Астрологи составили прогноз на 15 сентября по картам Таро для каждого знака Зодиака. Кому-то стоит довериться интуиции, а кому-то взять паузу.
Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание во вторник.
Овен
Карта Таро: Дьявол, перевернутый
В этот день Овнам следует освободиться от того, что давно держит их в зависимости - вредной привычки, токсичной связи или навязчивого мнения. Перевернутый Дьявол подсказывает: у вас уже есть силы разорвать этот круг, главное - сделать первый шаг.
Совет: не возвращайтесь к тому, от чего пытались скрыться.
Телец
Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая
Тельцам следует внимательнее отнестись к финансам и не тратить деньги ради статуса или чужого одобрения. Также карта напоминает не измерять свою ценность материальными вещами.
Совет: сегодня лучше подумать о финансовой стабильности, а не о сиюминутном удовольствии.
Близнецы
Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая
Близнецы наконец-то могут начать отпустить разочарование, которое долго не давало двигаться дальше. День благоприятен для примирения с ситуацией и поиска новых возможностей там, где раньше вы видели только потери.
Совет: не оглядывайтесь постоянно на то, что уже осталось в прошлом.
Рак
Карта Таро: Туз Жезлов
Раков ждет мощный импульс для нового старта. Это может быть интересная идея, неожиданное желание что-нибудь изменить или шанс, который захочется схватить сразу.
Совет: не откладывайте начало дела, которое вас по-настоящему зажигает.
Лев
Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая
Львам может быть сложно одновременно контролировать все дела, обязанности и планы. Не пытайтесь успеть абсолютно все - перегрузка только отнимет силы и заставит ошибаться.
Совет: определите главный приоритет и временно откажитесь от второстепенного.
Дева
Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый
Девам следует прислушиваться к собственным эмоциям, даже если они привыкли их контролировать. Перевернутый Туз Кубков может указывать на внутреннюю усталость, эмоциональное истощение или чувство, которым вы давно не даете выхода.
Совет: не требуйте от себя постоянной силы - позвольте себе отдохнуть.
Весы
Карта Таро: Суд, перевернутый
Весы могут сомневаться в важном решении или слишком строго оценивать свои прошлые ошибки. Карта советует не застрять в самокритике и не бояться двигаться вперед из-за страха сделать неправильный выбор.
Совет: перестаньте наказывать себя за то, что уже невозможно изменить.
Скорпион
Карта Таро: Императрица, перевернутая
Скорпионам в этот день стоит больше внимания уделить себе и потребностям. Перевернутая Императрица может говорить о истощении, недостатке заботы о себе или ситуации, когда вы отдаете другим больше, чем получаете.
Совет: позаботьтесь о себе так же, как обычно беспокоитесь о близких.
Стрелец
Карта Таро: Туз Пентаклей
Для Стрельцов это перспективный день в практических вопросах. Может появиться возможность, связанная с работой, деньгами, новым проектом или делом, которое впоследствии принесет ощутимый результат.
Совет: обращайте внимание на предложения, которые могут стать фундаментом будущего успеха.
Козерог
Карта Таро: Двойка Кубков
Козерогам карта обещает гармонию в отношениях и важное взаимодействие с другим человеком. Это хороший день для откровенного разговора, примирения, нового знакомства или укрепления уже имеющейся связи.
Совет: будьте открыты к диалогу - взаимность сегодня особенно важна.
Водолей
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Водолеи могут почувствовать себя ограничение из-за обстоятельств или страхов. В то же время карта намекает, что часть препятствий существует только в вашей голове, поэтому стоит взглянуть на ситуацию под другим углом.
Совет: не убеждайте себя, что выхода нет, прежде чем попытаться найти его.
Рыбы
Карта Таро: Отшельник
Рыбам 15 сентября может потребоваться уединение и пауза от излишнего шума. Отшельник советует не спешить с решениями, а прислушиваться к себе и разобраться, чего вы действительно хотите.
Совет: иногда самый лучший ответ приходит в тишине, а не в разговорах с другими.
Ранее Styler рассказывал таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.