Таро-гороскоп на 9 сентября: у одного знака Зодиака начнется новый важный этап
9 сентября карты Таро подскажут, на что обратить внимание представителям всех знаков Зодиака. Для кого день станет временем решительных шагов, а кому придется сдержать эмоции и набраться терпения.
Styler рассказывает, что ждет каждый знак в среду.
Овен
Карта Таро: Дьявол
Карта Дьявол может указывать на сильные желания, соблазны или ситуации, от которых сложно отказаться. 9 сентября стоит спросить себя, действительно ли вы контролируете обстоятельства, или они уже управляют вами.
Телец
Карта Таро: Солнце
Тельцов ждет один из самых светлых символов в колоде карт Таро. День может принести хорошее настроение, ясность в важном вопросе и ощущение, что вы наконец-то двигаетесь в правильном направлении.
Близнецы
Карта Таро: Пятерка Жезлов
Близнецам придется конкурировать, отстаивать свое мнение или искать компромисс в противоречивой ситуации. Не каждый конфликт стоит вашей энергии, поэтому выбирайте битвы, в которые действительно нужно вступать.
Рак
Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая
Перевернутая Двойка Кубков может указывать на недоразумение в отношениях или эмоциональную дистанцию. Не спешите делать окончательные выводы – откровенный разговор поможет понять, что происходит между вами и близким человеком.
Лев
Карта Таро: Десятка Мечей
Для Львов эта карта символизирует завершение сложного этапа. То, что давно истощало вас, может наконец-то остаться позади, открыв возможность начать новую страницу.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Мечей
Девы могут почувствовать себя ограниченными обстоятельствами или собственными сомнениями. Карта советует не преувеличивать тупик: часть помех может существовать только в ваших мыслях, а выход станет заметным, если взглянуть на ситуацию иначе.
Весы
Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая
Перевернутая Пятерка Кубков говорит о постепенном освобождении от прошлых разочарований. 9 сентября Весы могут почувствовать, что наконец-то готовы отпустить то, что болело, и обратить внимание на новые возможности.
Скорпион
Карта Таро: Туз Жезлов
Скорпионам карта обещает мощный импульс для нового старта. Это удачный момент, чтобы поверить в свою идею, сделать первый шаг или взяться за дело, которое вы давно откладывали.
Стрелец
Карта Таро: Семерка Пентаклей
Стрельцам придется набраться терпения и оценить результаты уже проделанной работы. Не все принесет мгновенную отдачу, но прилагаемые усилия могут дать хороший результат, если не бросать дело на полпути.
Козерог
Карта Таро: Шестерка Жезлов
Козерогам карта предвещает признание, победу или приятный результат после приложенных усилий. Ваши старания могут заметить другие, так что не стоит преуменьшать собственные достижения.
Водолей
Карта Таро: Король Мечей, перевернутая
Перевернутый Король Мечей советует Водолеям быть осторожными со словами и категорическими решениями. Есть риск столкнуться с чрезмерной критикой, манипуляциями или человеком, пытающимся навязать свое мнение.
Рыбы
Карта Таро: Шестерка Пентаклей
Рыбы могут получить поддержку, помощь или приятный жест другого человека. В то же время карта напоминает о балансе: если вам помогают, не бойтесь принять это, а если можете поддержать кого-то - сделайте это от всей души.
Ранее Styler рассказывал о счастливых днях для каждого знака Зодиака с 7 по 13 сентября.