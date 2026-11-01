Таро-гороскоп на ноябрь 2026: прогноз для Девы, Стрельца и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Император (перевернутая)

В ноябре обратите внимание на то, где вы пытаетесь контролировать все из-за страха ошибиться.

Если вы работаете в команде, сегодня делегируйте одну задачу и четко определите ожидаемый результат вместо того, чтобы проверять каждый шаг коллег. Если имеете собственное дело или работаете на себя, пересмотрите одно правило или процесс, который занимает время, но не приносит пользы.

В отношениях обсудите конкретную ситуацию, где решение принимает только один человек. Избегайте ультиматумов и чрезмерного контроля.

Телец

Карта Таро: Пятерка Мечей (перевернутая)

Эта карта связана с примирением, отказом от конфликта и постепенным восстановлением после оскорблений.

Если вас до сих пор затрагивает давний спор с партнером, сегодня назовите одну конкретную вещь, которая вас оскорбила, и объясните, чего ожидаете в дальнейшем, без обвинений.

Если вы без пары, подумайте, не переносите ли опыт предыдущих отношений на новые знакомства: запишите два факта о нынешнем человеке, а не предположение о его намерениях. Не возвращайтесь к спору только для последнего слова.

Близнецы

Карта Таро: Туз Мечей (перевернутая)

Перевернутый Туз Мечей предостерегает от путаницы, ложных выводов и неточных договоренностей.

Если работаете в аренде, перед отправкой важного письма проверьте цифры, даты и конкретные договоренности, а непонятный пункт уточните у собеседника. Если ведете собственное дело или работаете на фрилансе, в письменном виде зафиксируйте объем работы, срок и стоимость текущего заказа.

В больших покупках не ориентируйтесь только на рекламное обещание: сравните характеристики двух вариантов и отложите решение, если условия остаются неясными.

Рак

Карта Таро: Двойка Мечей (перевернутая)

Отложенный выбор может усложнять ситуацию, а избыток противоречивых мнений - мешать увидеть главное.

Если вы в паре и не можете договориться об общих затратах или планах, сегодня сформулируйте два приемлемых варианта и попросите партнера выбрать один к конкретному времени. Если вы без пары и сомневаетесь в новом знакомстве, определите три важных для вас критерия совместимости и оценивайте реальные поступки человека.

Не пытайтесь устранить все сомнения: сначала выясните, какой информации вам не хватает.

Лев

Карта Таро: Десятка Мечей (прямая)

Десятка Мечей указывает на болезненное завершение, истощение или осознание, что определенная ситуация больше не работает.

Если на работе вы долго выполняете обязанности без четких перспектив, выпишите три конкретных проблемы и определите, какую из них можно обсудить с руководителем первой. Если у вас есть собственное дело, оцените одно направление по затраченному времени и фактическому результату, а не только по вложенным усилиям.

Не возвращайтесь к неэффективному способу работы только потому, что уже многое в него вложили.

Дева

Карта Таро: Справедливость (прямая)

Справедливость напоминает об ответственности, честных договоренностях и необходимости оценивать факты без предубеждений.

Если работаете в аренде, проверьте одну важную договоренность с коллегами или руководителем: понятны ли сроки, обязанности и критерии результата. Если вы фрилансер или предприниматель, в письменном виде уточните условия текущего заказа, в том числе объем работ и оплату.

В отношениях не соглашайтесь автоматически на все просьбы: назовите одно условие, которое для вас принципиально, и объясните его спокойно. Избегайте двойных стандартов.

Весы

Карта Таро: Десятка Пентаклей (перевернутая)

Перевернутая Десятка Пентаклей обращает внимание на нестабильность в общем бюджете, семейных ресурсах или долгосрочных материальных планах.

Если есть запланированные расходы, пересмотрите последние покупки и найдите по меньшей мере одну необязательную статью, которую можно сократить. Если рассматриваете крупную покупку или кредит, сосчитайте полную сумму с дополнительными платежами и сравните по меньшей мере два предложения.

Не принимайте финансовое решение только из-за давления родственников или желания отвечать чужим ожиданиям.

Скорпион

Карта Таро: Король Кубков (прямая)

Король Кубков символизирует эмоциональную зрелость, самообладание и способность поддерживать других без потери собственных границ.

Если вы в паре, спросите партнера, что его беспокоит, и выслушайте ответ, не перебивая и не переходя сразу к советам. Если вы без пары, во время нового знакомства обратите внимание на совпадают ли слова человека с его поведением в течение нескольких встреч.

Не берите на себя ответственность за чужие эмоции и не скрывайте собственного недовольства ради внешнего покоя.

Стрелец

Карта Таро: Повешенный (перевернутая)

Перевернутый Повешенный часто указывает на задержку из-за нежелания отказаться от старого подхода или усталости от бездействия.

Если работаете в найме, выберите одно задание, которое постоянно откладываете, и посвятите ему 25 минут каждый день без переключения на другие дела. Если вы ведете собственное дело, протестируйте небольшое изменение в текущем процессе на одном заказе, прежде чем перестраивать всю работу.

Не требуйте идеального результата с первой попытки: сначала проверьте, работает ли новый способ на практике.

Козерог

Карта Таро: Семерка Пентаклей (перевернутая)

Семерка Пентаклей в перевернутом положении указывает на нетерпение, неэффективные усилия или разочарование результатами, которые не соответствуют вложенным ресурсам.

Если работаете в найме, сравните свои задачи за последнюю неделю и определите одну, которая занимает много времени без заметного результата; обсудите возможность изменить процесс. Если имеете собственное дело или работаете на фрилансе, посмотрите один проект по затраченным часам, доходам и перспективам.

Не продолжайте работу только из-за нежелания признавать, что предварительный расчет был ошибочным.

Водолей

Карта Таро: Тройка Кубков (прямая)

Тройка Кубков символизирует дружескую поддержку, общие достижения и радость общения.

Если вы в паре, запланируйте хотя бы 30 минут каждый день совместного времени без рабочих сообщений и бытовых дел: обсудите приятное событие или то, что вы хотите сделать вместе. Если вы без пары, примите одно приглашение на встречу или сами предложите другу или подруге выпить кофе.

Не соглашайтесь на общение, после которого регулярно чувствуете себя истощенными, только из-за страха кого-то обидеть.

Рыбы

Карта Таро: Шестерка Пентаклей (прямая)

Шестерка Пентаклей связана со щедростью, взаимной поддержкой и справедливым обменом ресурсами.

Если планируете обычные расходы, определите сумму на необходимые покупки и отдельно решите, сколько можете потратить на помощь близким, не нарушая свой бюджет. Если вы обдумываете крупную покупку или кредит, оцените, останется ли у вас достаточно средств на регулярные нужды после оплаты.

Не отдалживайте деньги только из-за чувства вины и не соглашайтесь на помощь, условия которой вам непонятны.