Таро-гороскоп на листопад 2026: прогноз для Діви, Стрільця та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Імператор (перевернута)

У листопаді зверніть увагу на те, де ви намагаєтеся контролювати все через страх помилитися.

Якщо працюєте в команді, сьогодні делегуйте одне завдання й чітко визначте очікуваний результат замість того, щоб перевіряти кожен крок колег. Якщо маєте власну справу або працюєте на себе, перегляньте одне правило чи процес, який забирає час, але не дає користі.

У стосунках обговоріть конкретну ситуацію, де рішення ухвалює лише одна людина. Уникайте ультиматумів і надмірного контролю.

Телець

Карта Таро: П'ятірка Мечів (перевернута)

Ця карта пов'язана з примиренням, відмовою від конфлікту та поступовим відновленням після образ.

Якщо вас досі зачіпає давня суперечка з партнером, сьогодні назвіть одну конкретну річ, яка вас образила, і поясніть, чого очікуєте надалі, без звинувачень.

Якщо ви без пари, подумайте, чи не переносите досвід попередніх стосунків на нові знайомства: запишіть два факти про теперішню людину, а не припущення про її наміри. Не повертайтеся до суперечки лише заради останнього слова.

Близнюки

Карта Таро: Туз Мечів (перевернута)

Перевернутий Туз Мечів застерігає від плутанини, хибних висновків і неточних домовленостей.

Якщо працюєте в наймі, перед відправленням важливого листа перевірте цифри, дати й конкретні домовленості, а незрозумілий пункт уточніть у співрозмовника. Якщо ведете власну справу або працюєте на фрилансі, письмово зафіксуйте обсяг роботи, термін і вартість поточного замовлення.

У великих покупках не орієнтуйтеся лише на рекламну обіцянку: порівняйте характеристики двох варіантів і відкладіть рішення, якщо умови залишаються незрозумілими.

Рак

Карта Таро: Двійка Мечів (перевернута)

Відкладений вибір може ускладнювати ситуацію, а надлишок суперечливих думок - заважати побачити головне.

Якщо ви в парі й не можете домовитися про спільні витрати або плани, сьогодні сформулюйте два прийнятні варіанти й попросіть партнера обрати один до конкретного часу. Якщо ви без пари та вагаєтеся щодо нового знайомства, визначте три важливі для вас критерії сумісності й оцінюйте реальні вчинки людини.

Не намагайтеся усунути всі сумніви: спершу з'ясуйте, якої інформації вам бракує.

Лев

Карта Таро: Десятка Мечів (пряма)

Десятка Мечів вказує на болісне завершення, виснаження або усвідомлення, що певна ситуація більше не працює.

Якщо на роботі ви тривалий час виконуєте обов'язки без чітких перспектив, випишіть три конкретні проблеми й визначте, яку з них можна обговорити з керівником першою. Якщо маєте власну справу, оцініть один напрям за витраченим часом і фактичним результатом, а не лише за вкладеними зусиллями.

Не повертайтеся до неефективного способу роботи тільки тому, що вже багато в нього вклали.

Діва

Карта Таро: Справедливість (пряма)

Справедливість нагадує про відповідальність, чесні домовленості та необхідність оцінювати факти без упереджень.

Якщо працюєте в наймі, перевірте одну важливу домовленість із колегами або керівником: чи зрозумілі строки, обов'язки та критерії результату. Якщо ви фрилансер або підприємець, письмово уточніть умови поточного замовлення, зокрема обсяг робіт і оплату.

У стосунках не погоджуйтеся автоматично на всі прохання: назвіть одну умову, яка для вас принципова, і поясніть її спокійно. Уникайте подвійних стандартів.

Терези

Карта Таро: Десятка Пентаклів (перевернута)

Перевернута Десятка Пентаклів звертає увагу на нестабільність у спільному бюджеті, сімейних ресурсах або довгострокових матеріальних планах.

Якщо маєте заплановані витрати, перегляньте останні покупки і знайдіть щонайменше одну необов'язкову статтю, яку можна скоротити. Якщо розглядаєте велику покупку чи кредит, порахуйте повну суму з додатковими платежами та порівняйте щонайменше дві пропозиції.

Не ухвалюйте фінансового рішення лише через тиск родичів або бажання відповідати чужим очікуванням.

Скорпіон

Карта Таро: Король Кубків (пряма)

Король Кубків символізує емоційну зрілість, самовладання та здатність підтримувати інших без втрати власних меж.

Якщо ви в парі, запитайте партнера, що саме його турбує, і вислухайте відповідь, не перебиваючи й не переходячи одразу до порад. Якщо ви без пари, під час нового знайомства зверніть увагу на те, чи збігаються слова людини з її поведінкою протягом кількох зустрічей.

Не беріть на себе відповідальність за чужі емоції й не приховуйте власного невдоволення заради зовнішнього спокою.

Стрілець

Карта Таро: Повішений (перевернута)

Перевернутий Повішений часто вказує на затримку через небажання відмовитися від старого підходу або на втому від бездіяльності.

Якщо працюєте в наймі, оберіть одне завдання, яке постійно відкладаєте, і присвятіть йому 25 хвилин кожного дня без перемикання на інші справи. Якщо ведете власну справу, протестуйте невелику зміну в поточному процесі на одному замовленні, перш ніж перебудовувати всю роботу.

Не вимагайте ідеального результату з першої спроби: спочатку перевірте, чи працює новий спосіб на практиці.

Козоріг

Карта Таро: Сімка Пентаклів (перевернута)

Сімка Пентаклів у перевернутому положенні вказує на нетерпіння, неефективні зусилля або розчарування результатами, які не відповідають вкладеним ресурсам.

Якщо працюєте в наймі, порівняйте свої завдання за останній тиждень і визначте одне, яке забирає багато часу без помітного результату; обговоріть можливість змінити процес. Якщо маєте власну справу чи працюєте на фрилансі, перегляньте один проєкт за витраченими годинами, доходом і перспективами.

Не продовжуйте роботу лише через небажання визнавати, що попередній розрахунок був помилковим.

Водолій

Карта Таро: Трійка Кубків (пряма)

Трійка Кубків символізує дружню підтримку, спільні досягнення та радість від спілкування.

Якщо ви в парі, заплануйте хоча б 30 хвилин кожного дня спільного часу без робочих повідомлень і побутових справ: обговоріть приємну подію або те, що хочете зробити разом. Якщо ви без пари, прийміть одне запрошення на зустріч або самі запропонуйте другу чи подрузі випити кави.

Не погоджуйтеся на спілкування, після якого регулярно почуваєтеся виснаженими, лише через страх когось образити.

Риби

Карта Таро: Шістка Пентаклів (пряма)

Шістка Пентаклів пов'язана зі щедрістю, взаємною підтримкою та справедливим обміном ресурсами.

Якщо плануєте звичайні витрати, визначте суму на необхідні покупки й окремо вирішіть, скільки можете витратити на допомогу близьким, не порушуючи власного бюджету. Якщо обмірковуєте велику покупку чи кредит, оцініть, чи залишиться у вас достатньо коштів на регулярні потреби після оплати.

Не позичайте гроші лише через почуття провини й не погоджуйтеся на допомогу, умови якої вам незрозумілі.