12 место - Рыбы

Рыбы легко увлекаются новыми идеями и могут быстро менять планы. Они не всегда предсказуемы, поэтому рассчитывать на них в вопросах, нуждающихся в сочувствии и поддержке, бывает непросто.

11 место - Стрелец

Стрельцы ценят свободу и не любят ограничений, поэтому иногда могут забывать про обещания и договоренности. В то же время они искренни и доброжелательны, а если дело действительно важное, способны проявить себя с лучшей стороны.

10 место - Овен

Овны действуют быстро, импульсивно и часто управляются эмоциями. Они готовы броситься на помощь, но не всегда заранее оценивают свои возможности, из-за чего могут не выполнить обещанного.

9 место - Водолей

Водолеи имеют собственное видение мира и не любят, когда от них требуют действовать по чужим правилам. Они могут быть отличными друзьями и поддерживать в трудные моменты, однако их независимость иногда мешает стабильности.

8 место - Лев

Львы любят быть теми, на кого можно положиться, и часто стараются помогать близким. Однако иногда собственные амбиции и желание быть в центре внимания могут отодвигать чужие потребности на второй план.

7 место - Весы

Весы не любят конфликтов и стараются не подводить людей, которые им дороги. Однако из-за нерешительности им бывает сложно быстро определиться, а стремление угодить всем иногда мешает соблюдать конкретные договоренности.

6 место - Близнецы

Близнецы могут быть чуткими и участливыми, а также не оставлять близких наедине с проблемами. Они всегда готовы выслушать и поддержать, хотя из-за своей эмоциональности могут не всегда выполнять обещанное вовремя.

5 место - Рак

Раки очень преданы своей семье и друзьям. Если они кого-то любят, то готовы сделать очень многое, чтобы этот человек чувствовал себя защищенным и не остался без поддержки.

4 место - Скорпион

Скорпионы не раздают обещаний просто так, но если уж дали слово, обычно пытаются его сдержать. Они ценят доверие, не терпят измен и готовы стоять за близких даже в самых сложных ситуациях.

3 место - Дева

Девы отличаются ответственностью, организованностью и вниманием к деталям. Они не только обещают помочь, но и продумывают, как это сделать, поэтому на них можно положиться даже в самых сложных делах.

2 место - Козерог

Козероги серьезно относятся к своим обязанностям и не любят пустых слов. Они ценят стабильность, соблюдают договоренности и всегда пытаются довести начатое до конца.

1 место - Телец

Тельцы возглавляют рейтинг самых надежных знаков Зодиака благодаря своей стабильности, терпению и преданности. Они не предрасположены давать необдуманные обещания, ценят близких и всегда готовы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации.