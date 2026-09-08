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Гороскопы 08 сентября 2026, 16:39

В эти дни лучше не занимать деньги: народные приметы о долгах, которые знают не все

Наши предки верили, что даже день недели может повлиять на то, задержится ли в доме изобилие
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
В какие дни лучше занимать деньги (фото: magnific.com)
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В народных традициях с деньгами было связано немало правил: их не советовали передавать после заката, класть на стол или одалживать в определенные дни. Считалось, что неудачный момент может вместе с купюрами вынести из дома финансовую удачу.

Styler рассказывает, какие дни недели по народным приметам считались благоприятными для денег, а когда от ссуды советовали отказаться.

Неудачные дни

Понедельник во многих денежных поверьях имеет не лучшую репутацию. Считалось, что в начале недели не стоит ни одалживать, ни просить деньги взаймы. Якобы после этого финансовые затруднения могут затянуться, а деньги начнут быстрее тратиться.

Также осторожными советовали быть во вторник. По одному из распространенных поверий, занимать этот день - значит рисковать надолго "застрять" в долгах. В то же время по вторнику существуют и противоположные трактовки, поэтому это правило нельзя считать единодушным в народной традиции.

А вот со средой все гораздо интереснее. Часть денежных примет называет ее хорошим днем для возврата долгов и финансовых дел. По одному из поверий именно в среду можно было рассчитаться с долгами, чтобы деньги снова начали поступать в дом.

Однако существуют и традиции, где среда, напротив, считается неблагоприятной для ссуды. Поэтому приметы существенно отличаются в зависимости от источника.

Лучший день для возврата долгов

Чаще среди благоприятных дней для расчетов с долгами называют четверг. В народных поверьях ему приписывали особую финансовую удачу и считали хорошим моментом, чтобы отдать то, что брали раньше.

Также к благоприятным дням для возврата долгов в некоторых сборниках примет относят субботу. В то же время, пятницу и воскресенье часто советуют обходить для таких операций.

Пятница в отдельных поверьях считается неблагоприятной именно для возврата ссуды, а воскресенье - днем отдыха, когда финансовые дела якобы лучше не начинать.

Есть еще одно правило, которое встречается в разных вариантах денежных примет независимо от дня недели: не советовали одалживать или отдавать деньги после заката. Считалось, что вместе с купюрами человек может символически отдать и свой достаток.

Так что если собрать самые распространенные поверья в одну условную схему, то понедельник, вторник, пятницу и воскресенье часто называют нежелательными для долгов, а четверг и субботу более благоприятными для возврата денег. По среде традиции расходятся.

Конечно же, это только народные приметы, не имеющие научного подтверждения. Однако такие поверья интересны тем, что показывают, насколько наши предки связывали деньги не только с трудом и достатком, но и со временем, днями недели и ежедневными ритуалами.

Раньше мы рассказывали, как народные традиции советовали действовать, если вы уже вышли из дома, но вынуждены были вернуться.

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