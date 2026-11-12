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Гороскопы 12 ноября 2026, 12:01

Эти знаки Зодиака простят даже измену: Весы и Тельцы готовы дать партнеру еще один шанс

Они могут найти оправдание даже тому, кто причинил им наибольшую боль
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Женщина думает, простить ли измену любимого (коллаж: Styler)
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Не все воспринимают неверность как окончательный конец отношений: для кого-то чувства оказываются сильнее обиды. Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака за готовностью простить партнеру измену и начать все сначала.

Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавляет его.

12 место - Овен

Овны не из тех, кто будет молча терпеть неверность. Их гордость и прямолинейность не позволяют закрывать глаза на измену, поэтому даже сильные чувства редко заставляют их возвращаться к человеку, который причинил боль.

11 место - Скорпион

Для Скорпионов измена - это не просто ошибка, а серьезное нарушение доверия. Они могут выслушать слова прощения, но забыть о пережитом им чрезвычайно сложно, ведь подозрение и обида будут еще долго напоминать о себе.

10 место - Водолей

Водолеи не любят эмоциональных манипуляций и не собираются держаться за отношения любой ценой. Узнав об измене, они могут быстро отстраниться от партнера и решить, что лучше начать все сначала, чем жить с постоянным недоверием.

9 место - Лев

Львы могут очень сильно любить, но еще больше ценят уважение к себе. Измена больно бьет по их самолюбию, поэтому даже если они согласятся на примирение, вернуть былое отношение к партнеру будет непросто.

8 место - Стрелец

Стрельцы не склонны зацикливаться на прошлом и могут попытаться воспринять предательство как неприятный эпизод. Однако они не будут терпеть постоянной лжи, а если партнер злоупотребляет их доверием, пойдут искать счастье в другом месте.

7 место - Дева

Девы не принимают решений на эмоциях, поэтому после предательства будут долго анализировать ситуацию. Они могут дать партнеру шанс, если увидят раскаяние, но контролировать каждый его шаг и вспоминать о прошлом могут еще очень долго.

6 место - Рак

Раки очень привязываются к людям, с которыми строят общий быт и будущее. Поэтому им бывает трудно отказаться от отношений даже после предательства, особенно если они верят, что партнер действительно изменился.

5 место - Козерог

Козероги не любят разрушать то, что создавали годы, поэтому иногда готовы попробовать начать все сначала. Они могут простить неверность ради общих планов и семьи, но второй раз такой ошибки партнеру уже не подарят.

4 место - Рыбы

Рыбы склонны идеализировать любимого человека и видеть в нем больше хорошего, чем плохого. Даже после предательства они могут искать объяснения чужому поступку, надеяться на изменения и долго не решаться поставить точку.

3 место - Телец

Тельцы очень ценят стабильность и не готовы легко отказываться от отношений, в которые вложили душу. Даже после предательства они могут дать партнеру еще один шанс, ведь верят, что люди способны осознавать ошибки и меняться. Однако повторную неверность Телец вряд ли простит.

2 место - Весы

Весы стремятся к гармонии и часто стараются сохранить отношения даже тогда, когда для этого приходится уступать собственным интересам. Они могут оправдывать неверного партнера, искать причины его поведения и убеждать себя в том, что все еще можно вернуть, как было раньше.

1 место - Близнецы

Близнецы могут удивить своей способностью прощать, что другие считают неприемлемым. Они нередко пытаются посмотреть на ситуацию с разных сторон, убеждают себя, что одна ошибка не перечеркивает всех счастливых моментов и дает партнеру еще один шанс. А иногда и не один.

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