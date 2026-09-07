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Гороскопы 07 сентября 2026, 11:51

Венера выбрала 4 счастливчика: кого ждут перемены и к чему готовиться другим

Этот период может неожиданно изменить обычное течение событий для некоторых знаков Зодиака
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler Катерина Соловьева Катерина Соловьева Эксперт Астролог
Прогноз астролога (фото: Getty Images)
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С 10 сентября Венера переходит в знак Скорпиона, где будет оставаться больше месяца. Представители 4 знаков Зодиака ощутят положительное влияние, но есть и те, кому в этот период следует быть особенно внимательными.

Что принесет новое положение Венеры и кому следует быть особенно внимательными, эксклюзивно для Styler рассказала астролог Катерина Соловьева.

Что состоится 10 сентября

По словам Соловьевой, 10 сентября Венера осуществляет ингрессию, то есть переходит в знак Скорпиона. В астрологии эта планета связывается с гармонией, красотой, финансами, творчеством, искусством, мастерством, талантами и партнерством.

Эксперт советует проверить, в каком секторе натальной карты Венера совершает этот переход. Именно в соответствующей сфере может измениться характер процессов, происходящих сейчас в жизни человека.

В Скорпионе Венера будет находиться до 25 октября 2026 года . Тогда в своем ретроградном движении она вернется в Весы. При этом Соловьев отмечает, что пребывание Венеры в Скорпионе является одним из самых сложных положений для этой планеты.

Каким знакам особенно повезет

По прогнозу астролога, положительное влияние Венеры в период с 10 сентября по 25 октября ощутят представители четырех знаков Зодиака:

  • Рыбы
  • Рак
  • Козерог
  • Дева.

Именно эти знаки Соловьева выделяет среди тех, для кого действие планеты в указанный период будет положительным.

Каким знакам следует быть внимательными

Отдельное предупреждение астролог сделала для представителей еще четырех знаков Зодиака. Внимательными к действию Венеры в Скорпионе следует быть:

  • Скорпионам
  • Тельцам
  • Львам
  • Водолеям.

По словам Соловьевой, в первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с индустрией красоты, искусством, дипломатией, судопроизводством, партнерством, финансами, материальными ценностями, творчеством и взаимоотношениями.

Кроме того, в этот период в другую плоскость могут перейти процессы, связанные с рисками, опасностями, трансформациями и финансами. Поэтому Соловьева советует обратить внимание не только на свой знак Зодиака, но и на сектор натальной карты, через который Венера будет проходить после 10 сентября.

Ранее Styler рассказывал, когда каждому знаку Зодиака повезет 7-13 сентября.

Астрология Гороскоп Знаки Зодиака
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