Венера обрала 4 щасливчиків: на кого чекають зміни та до чого готуватися іншим

Що відбудеться 10 вересня

За словами Соловйової, 10 вересня Венера здійснює інгресію, тобто переходить у знак Скорпіона. В астрології цю планету пов'язують із гармонією, красою, фінансами, творчістю, мистецтвом, майстерністю, талантами та партнерством.

Експерт радить перевірити, в якому секторі натальної карти Венера здійснює цей перехід. Саме у відповідній сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у житті людини.

У Скорпіоні Венера перебуватиме до 25 жовтня 2026 року. Тоді у своєму ретроградному русі вона повернеться до Терезів. При цьому Соловйова зазначає, що перебування Венери у Скорпіоні є одним із найскладніших положень для цієї планети.

Яким знакам особливо пощастить

За прогнозом астролога, позитивний вплив Венери у період з 10 вересня до 25 жовтня відчують представники чотирьох знаків Зодіаку:

Риби

Рак

Козоріг

Діва.

Саме ці знаки Соловйова виділяє серед тих, для кого дія планети у зазначений період буде позитивною.

Яким знакам варто бути уважними

Окреме попередження астролог зробила для представників ще чотирьох знаків Зодіаку. Уважними з дією Венери у Скорпіоні варто бути:

Скорпіонам

Тільцям

Левам

Водоліям.

За словами Соловйової, у першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, пов'язаних з індустрією краси, мистецтвом, дипломатією, судочинством, партнерством, фінансами, матеріальними цінностями, творчістю та взаємовідносинами.

Крім того, у цей період в іншу площину можуть перейти процеси, пов'язані з ризиками, небезпеками, трансформаціями та фінансами. Тому Соловйова радить звернути увагу не лише на свій знак Зодіаку, а й на сектор натальної карти, через який Венера проходитиме після 10 вересня.