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Артист "Дизель Шоу" потрапив у нову ДТП (відео)

STYLERПодії    15.11.2018 - 09:57
Артист "Дизель Шоу" потрапив у нову ДТП (відео)
Колаж РБК-Україна

Гуморист розповів, що стало причиною аварії

Один з учасників команди "Дизель Шоу", актор Євген Гашенко, який раніше потрапив в трагічну ДТП, знову потрапив в аварію в Києві. Про це артист розповів в невеликому відео, яке опубліковано на сторінці "Дизель Шоу" в соціальній мережі Facebook.

Євген Гашенко розповів, що ДТП сталося в четвер, 14 листопада, коли всю столицю занесло першим снігом. Він повідомив, що аварія була не дуже серйозна і постраждав тільки бампер його автомобіля.

"Доїхав з пригодами. "Перевзутися" не встиг – сніг досить несподівано на мене звалився. У підсумку їхав пару раз бочком, де треба було їхати прямо. Один раз ледь не з'їхав у спуск... Вже під'їжджаючи до каналу, в пробці наздогнав мікроавтобус. Було невелика ДТП. Але головне, постраждалих немає. Постраждав тільки мій бампер злегка", – розповів Гашенко.

Він зізнався, що вже не так радіє першому снігу, як в дитинстві, особливо, якщо не встигає "перевзути" свій автомобіль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у страшному ДТП під Рівне загинув відомий спортсмен, армерстлер Андрій Пушкар.

Разом з ним у машині знаходився спортсмен Олег Жох разом зі своїм батьком. Олег Жох госпіталізований і перебуває в комі.

А також ми писали про те, що стало відомо про самопочуття учасників команди "Дизель Шоу" після трагічної аварії, в якій загинула артистка Марина Поплавська.

Відео: РБК-Україна

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