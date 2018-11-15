Артист "Дизель Шоу" попал в новое ДТП (видео)

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Юморист рассказал, что стало причиной аварии

Один их участников команды "Дизель Шоу", актер Евгений Гашенко, который ранее попал в трагическое ДТП, снова попал в аварию в Киеве. Об этом артист рассказал в небольшом видео, которое опубликовано на странице "Дизель Шоу" в социальной сети Facebook.

Евгений Гашенко рассказал, что ДТП произошло в четверг, 14 ноября, когда всю столицу занесло первым снегом. Он сообщил, что авария была не очень серьезная и пострадал только бампер его автомобиля.

"Доехал с приключениями. "Переобуться" не успел – снег довольно неожиданно на меня свалился. В итоге ехал пару раз бочком, где надо было ехать прямо. Один раз чуть не съехал в спуск… Уже подъезжая к каналу, в пробке догнал микроавтобус. Было ДТП небольшое. Но главное, пострадавших нет. Пострадал только мой бампер слегка", – рассказал Гашенко.

Он признался, что уже не так радуется первому снегу, как в детстве, особенно, если не успевает "переобуть" свой автомобиль.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в страшном ДТП под Ровно погиб известный спортсмен, армерстлер Андрей Пушкарь.

Вместе с ним в машине находился спортсмен Олег Жох вместе со своим отцом. Олег Жох госпитализирован и находится в коме.

А также мы писали о том, что стало известно о самочувствии участников команды "Дизель Шоу" после трагической аварии, в которой погибла артистка Марина Поплавская.

Видео: РБК-Украина