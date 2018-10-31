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Как чувствуют себя актеры "Дизель Шоу": появилась свежая информация

STYLERПерсона    31.10.2018 - 11:01
Участники "Дизель Шоу" (фото: facebook.com/dizelshow)
Участники "Дизель Шоу" (фото: facebook.com/dizelshow)

Актеры "Дизель Шоу" морально и физически оправляются от произошедшего

Появилась информация о здоровье актеров "Дизель Шоу", которые пострадали в смертельной аварии 20 октября.

Как рассказали в коллективе, все артисты выписаны из больницы. По предварительным прогнозам, актеры войдут в рабочее состояние до конца года.

Сейчас Яна Глущенко и Егор Крутоголов пока что проходят реабилитацию в домашних условиях. Актеры в ожидании дальнейшего обследования врачей.

Евгению Сморигину прописан постельный режим до конца года.

Виктория Булитко оправляется от произошедшего морально и физически.

Евгений Гашенко и Александр Бережок самостоятельно передвигаются, но ходят в гипсе. Понемногу поправляется, но также все еще ходит в гипсе Максим Нелипа.

Также реабилитацию и восстановление проходят участники балета "Ва-банк".

Как чувствуют себя актеры &quot;Дизель Шоу&quot;: появилась свежая информация

Участники "Дизель Шоу" (фото: instagram.com/dizelstudio)

"Дизель Студио" приняли решение об отмене всех сценических концертов до конца 2018 года. Мы продолжим радовать зрителей на сцене "Дворца Украины", а также в залах городов Украины и всего мира в 2019 году. Спасибо за поддержку и понимание", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте коллектива.

Как чувствуют себя актеры &quot;Дизель Шоу&quot;: появилась свежая информация

Скриншот поста (instagram.com/dizelstudio)

Напомним, что недавно участники "Дизель Шоу" показали своим фанатам мини-фильм, посвященный погибшей в ДТП актрисе Марине Поплавской. В этой ленте показаны эксклюзивные кадры интервью, фото и видео, которые ранее не публиковались.

Видео: РБК-Украина

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