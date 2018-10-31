Як почувають себе актори "Дизель Шоу": з'явилася свіжа інформація

Учасники "Дизель Шоу" (фото: facebook.com/dizelshow)

Актори "Дизель Шоу" морально і фізично оговтуються від жахливої події

З'явилася інформація про здоров'я акторів "Дизель Шоу", які постраждали в смертельній аварії 20 жовтня.

Як розповіли в колективі, всі артисти виписані з лікарні. За попередніми прогнозами, актори увійдуть в робочий стан до кінця року.

Зараз Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію в домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів.

Євгену Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року.

Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично.

Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять в гіпсі. Потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі Максим Неліпа.

Також реабілітацію та відновлення проходять учасники балету "Ва-банк".

Учасники "Дизель Шоу" (фото: instagram.com/dizelstudio)

"Дизель Студіо" прийняли рішення про скасування всіх сценічних концертів до кінця 2018 року. Ми продовжимо радувати глядачів на сцені Палацу "Україна", а також в залах міст України і всього світу в 2019 році. Дякую за підтримку і розуміння", - йдеться в повідомленні в Instagram-акаунті колективу.

Скріншот поста (instagram.com/dizelstudio)

Нагадаємо, що нещодавно учасники "Дизель Шоу" показали своїм фанатам міні-фільм, присвячений загиблій в ДТП актрисі Марині Поплавській. У цій стрічці показано ексклюзивні кадри інтерв'ю, фото та відео, які раніше не публікувалися.

Відео: РБК-Україна