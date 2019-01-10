BMW збив вагітну прямо на переході: у Києві шукають свідків ДТП

Фото: ДТП в Києві (колаж РБК-Україна)

Родина постраждалої просить очевидців аварії надати дані про подію

У середу, 26 грудня 2018 року, в Києві неподалік від станції метро Тараса Шевченка сталася ДТП: водій сірого BMW FFA 241 прямо на пішохідному переході збила жінку, яка в той момент була на 2,5 місяці вагітності.

Родичі постраждалої просять очевидців аварії відгукнутися і надати будь-яку інформацію про обставини ДТП. Поки, як кажуть у родині дівчини, дзвінків надходить мало.

Styler зв'язався з сім'єю жінки, щоб дізнатися подробиці того, що сталося.

"Чому водій не побачила жінку на переході – невідомо!"

За словами Ольги, сестри чоловіка вагітної, допоможе будь-яка інформація про ДТП – фото, відео або розповідь про те, що трапилося. Це буде дуже цінно для слідства, яке в даний момент ведеться правоохоронцями.

"Там, недалеко від метро, знаходяться перехрестя і пішохідний перехід. Наша родичка йшла по переходу, все за правилами. І ось раптово її збила машина прямо там, на переході", - розповідає родичка.

За її словами, в той час доби було вже темно, але було нормальне освітлення.

Фото: Шукають свідків ДТП на Подолі біля станції метро Тараса Шевченка (РБК-Україна)

"Машин, які б закривали огляд водієві або пішоходові, теж не було. Водій була адекватна, в нормальному стані. Чому вона не побачила жінку на переході – невідомо! Поруч опинилися небайдужі люди. Вони викликали швидку", - додає жінка.

Вийшло так, що відразу за жінкою-водієм сірого BMW їхала машина патрульної поліції, і вони швидко зафіксували порушення. Жінці не дали втекти з місця ДТП.

"У вагітної є порушення роботи хребта і внутрішніх органів"

Переломів і травм, що загрожують життю, у постраждалої немає.

"Але вона вагітна, і головне щоб не було викидня або інших наслідків. У жінки, згідно з висновками лікарів, явно є порушення роботи хребта, порушення роботи внутрішніх органів. Але наслідки травм розвиваються поступово. Перше значення, звичайно ж, надали вагітності", - розповідає Ольга.

Проблема полягає і в тому, що вагітним не можна робити рентген, а МРТ-обстеження можна робити тільки після 20 тижнів вагітності, додає вона.

"А хребет, особливо при пологах і виношуванні – це чи не найголовніше", - говорить Ольга.

Правоохоронці запевнили сім'ю постраждалої, що кримінальну справу вже занесено в реєстр, але подробиць про слідство розголошувати не можна.

Будь-яку корисну для слідства інформацію можна повідомити родичам вагітної жінки за телефонами:

8 (067) 826-18-63 Петро, чоловік вагітної.

8 (098) 402-11-14 Ольга, сестра чоловіка.

Нагадаємо, раніше у Києві на Великій Васильківській таксі протаранило авто патрульної поліції.

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