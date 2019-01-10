BMW сбил беременную прямо на переходе: в Киеве ищут свидетелей ДТП

Семья пострадавшей просит очевидцев аварии предоставить данные о происшествии
В среду, 26 декабря 2018 года, в Киеве недалеко от станции метро Тараса Шевченко произошло ДТП: водитель серого BMW FFA 241 прямо на пешеходном переходе сбила женщину, которая в тот момент была на 2,5 месяце беременности.
Родственники пострадавшей просят очевидцев аварии откликнуться и предоставить любую информацию об обстоятельствах ДТП. Пока, как говорят в семье девушки, звонков поступает мало.
Styler связался с семьей женщины, чтобы узнать подробности случившегося.
По словам Ольги, сестры мужа беременной, поможет любая информация о ДТП – фото, видео или рассказ о случившемся. Это будет очень ценно для следствия, которое в данный момент ведется правоохранителями.
"Там, недалеко от метро, находятся перекресток и пешеходный переход. Наша родственница шла по переходу, все по правилам. И вот внезапно ее сбила машина прямо там, на переходе", - рассказывает родственница.
По ее словам, в то время суток было уже темно, но освещение было нормальное.
Фото: Ищут свидетелей ДТП на Подоле у станции метро Тараса Шевченко (РБК-Украина)
"Машин, которые бы закрывали обзор водителю или пешеходу, тоже не было. Водитель была вменяемая, в нормальном состоянии. Почему она не увидела женщину на переходе – неизвестно! Рядом оказались небезразличные люди. Они вызвали скорую", - добавляет женщина.
Получилось так, что сразу за женщиной-водителем серого BMW ехала машина патрульной полиции, и они быстро зафиксировали нарушение. Женщине не дали скрыться с места ДТП.
Переломов или травм, угрожающих жизни, у пострадавшей нет.
"Но она беременна, и главное чтобы не было выкидыша или других последствий. У женщины, согласно выводам врачей, явно есть нарушения работы позвоночника, нарушения работы внутренних органов. Но последствия травм развиваются постепенно. Первое значение, конечно же, придали беременности", - рассказывает Ольга.
Проблема состоит и в том, что беременным нельзя делать рентген, а МРТ-обследование можно делать только после 20 недель беременности, добавляет она.
"А позвоночник, особенно при родах и вынашивании – это чуть ли не самое главное", - говорит Ольга.
Правоохранители заверили семью пострадавшей, что уголовное дело уже занесено в реестр, но дополнительных подробностей о следствии разглашать нельзя.
Любую полезную для следствия информацию можно сообщить родственникам беременной женщины по телефонам:
8 (067) 826-18-63 Петр, муж беременной.
8 (098) 402-11-14 Ольга, сестра мужа.
Напомним, ранее в Киеве на Большой Васильковской такси протаранило авто патрульной полиции.
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