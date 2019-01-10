BMW сбил беременную прямо на переходе: в Киеве ищут свидетелей ДТП

Фото: ДТП в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Семья пострадавшей просит очевидцев аварии предоставить данные о происшествии

В среду, 26 декабря 2018 года, в Киеве недалеко от станции метро Тараса Шевченко произошло ДТП: водитель серого BMW FFA 241 прямо на пешеходном переходе сбила женщину, которая в тот момент была на 2,5 месяце беременности.

Родственники пострадавшей просят очевидцев аварии откликнуться и предоставить любую информацию об обстоятельствах ДТП. Пока, как говорят в семье девушки, звонков поступает мало.

Styler связался с семьей женщины, чтобы узнать подробности случившегося.

"Почему водитель не увидела женщину на переходе – неизвестно!"

По словам Ольги, сестры мужа беременной, поможет любая информация о ДТП – фото, видео или рассказ о случившемся. Это будет очень ценно для следствия, которое в данный момент ведется правоохранителями.

"Там, недалеко от метро, находятся перекресток и пешеходный переход. Наша родственница шла по переходу, все по правилам. И вот внезапно ее сбила машина прямо там, на переходе", - рассказывает родственница.

По ее словам, в то время суток было уже темно, но освещение было нормальное.

Фото: Ищут свидетелей ДТП на Подоле у станции метро Тараса Шевченко (РБК-Украина)

"Машин, которые бы закрывали обзор водителю или пешеходу, тоже не было. Водитель была вменяемая, в нормальном состоянии. Почему она не увидела женщину на переходе – неизвестно! Рядом оказались небезразличные люди. Они вызвали скорую", - добавляет женщина.

Получилось так, что сразу за женщиной-водителем серого BMW ехала машина патрульной полиции, и они быстро зафиксировали нарушение. Женщине не дали скрыться с места ДТП.

"У беременной есть нарушения работы позвоночника и внутренних органов"

Переломов или травм, угрожающих жизни, у пострадавшей нет.

"Но она беременна, и главное чтобы не было выкидыша или других последствий. У женщины, согласно выводам врачей, явно есть нарушения работы позвоночника, нарушения работы внутренних органов. Но последствия травм развиваются постепенно. Первое значение, конечно же, придали беременности", - рассказывает Ольга.

Проблема состоит и в том, что беременным нельзя делать рентген, а МРТ-обследование можно делать только после 20 недель беременности, добавляет она.

"А позвоночник, особенно при родах и вынашивании – это чуть ли не самое главное", - говорит Ольга.

Правоохранители заверили семью пострадавшей, что уголовное дело уже занесено в реестр, но дополнительных подробностей о следствии разглашать нельзя.

Любую полезную для следствия информацию можно сообщить родственникам беременной женщины по телефонам:

8 (067) 826-18-63 Петр, муж беременной.

8 (098) 402-11-14 Ольга, сестра мужа.

Напомним, ранее в Киеве на Большой Васильковской такси протаранило авто патрульной полиции.

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