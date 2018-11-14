Буквально навпіл: у Києві машиніст тепловоза переїхав власного сина

Колаж РБК-Україна

Молодий чоловік разом з батьком працював на залізниці

У Києві машиніст тепловоза скоїв наїзд на власного сина, який працював разом з батьком на залізниці. Про це повідомляє видання "Вести" з посиланням на співробітників підприємства ПРАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ".

Трагедія сталася у вівторок, 13 листопада в Оболонському районі столиці. Машиніст тепловоза разом зі своїм 26-річним сином, який працював складачем поїздів в Укразилизниці, здійснювали маневрові роботи по перестановці вагонів.

Під час роботи, молодий чоловік зірвався з підніжки вагона і потрапив під колеса тепловоза, яким керував його батько.

"Людину буквально розрізало навпіл. Швидше за все, він міг посковзнутися або зірватися з підніжки вагона під час руху поїзда", - повідомили працівники підприємства.

На даний момент на місці події працює поліція і комісія з нещасних випадків, які з'ясовують всі обставини трагічної події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Кіровоградській області школяр потрапив у реанімацію через гарний знімок.

В Кіровоградській області шестикласник хотів зробити красиве селфи, але отримав удар струмом і потрапив в реанімацію.

А також розповідали про те, що поїзд збив киянина, після чого продовжив рух.

"Життя і смерть на вулицях Києва. О 08:55 машиніст повідомив про наїзд на пішохода. По інструкції поїзд продовжив рух. О 09:05 бригада ЕМП констатує смерть чоловіка-будівельника, близько 30 років", - сказано в повідомленні.

Відео: РБК-Україна