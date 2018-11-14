ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Буквально навпіл: у Києві машиніст тепловоза переїхав власного сина

STYLERПодії    14.11.2018 - 11:20
Буквально навпіл: у Києві машиніст тепловоза переїхав власного сина
Колаж РБК-Україна

Молодий чоловік разом з батьком працював на залізниці

У Києві машиніст тепловоза скоїв наїзд на власного сина, який працював разом з батьком на залізниці. Про це повідомляє видання "Вести" з посиланням на співробітників підприємства ПРАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ".

Трагедія сталася у вівторок, 13 листопада в Оболонському районі столиці. Машиніст тепловоза разом зі своїм 26-річним сином, який працював складачем поїздів в Укразилизниці, здійснювали маневрові роботи по перестановці вагонів.

Під час роботи, молодий чоловік зірвався з підніжки вагона і потрапив під колеса тепловоза, яким керував його батько.

"Людину буквально розрізало навпіл. Швидше за все, він міг посковзнутися або зірватися з підніжки вагона під час руху поїзда", - повідомили працівники підприємства.

На даний момент на місці події працює поліція і комісія з нещасних випадків, які з'ясовують всі обставини трагічної події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Кіровоградській області школяр потрапив у реанімацію через гарний знімок.

В Кіровоградській області шестикласник хотів зробити красиве селфи, але отримав удар струмом і потрапив в реанімацію.

А також розповідали про те, що поїзд збив киянина, після чого продовжив рух.

"Життя і смерть на вулицях Києва. О 08:55 машиніст повідомив про наїзд на пішохода. По інструкції поїзд продовжив рух. О 09:05 бригада ЕМП констатує смерть чоловіка-будівельника, близько 30 років", - сказано в повідомленні.

Відео: РБК-Україна

Новини України Укрзалізницясмертьпоезд
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся